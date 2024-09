Napoli, Insigne incorona Conte: “Vi racconto un segreto”

Insigne è sempre innamorato del Napoli anche a migliaia di km di distanza. Gli anni passano, ecco il gesto su De Laurentiis

Per tante stagioni è stato il capitano del Napoli collezionando diverse vittorie, ma anche tante delusioni. Insigne ha lasciato la squadra partenopea diversi anni, ma il suo amore è rimasto quello di una volta. Una separazione che è stata mal digerita all’epoca anche dai sostenitori azzurri: un vero e proprio simbolo di napoletanità in giro per il mondo.

A distanza di anni l’amore è sempre quello di una volta. Lorenzo Insigne sta continuando la sua avventura al Toronto e non vedrà l’ora di assistere alla sfida tra Juventus e Napoli. Dopo il suo addio da capitano azzurro, il suo rapporto con il presidente De Laurentiis è sempre stato gelido: ora è arrivato il gesto a sorpresa sul numero uno della società partenopea.

Juve-Napoli, Insigne è pronto: spunta la verità su De Laurentiis

Il tempo riesce a far dimenticare le cose effimere e così lo stesso Insigne ha sorpreso tutti con dichiarazioni a sorpresa. Ecco la verità nei confronti del presidente del Napoli: tutti senza parole dopo la sua intervista a Il Corriere dello Sport.

Cercherà di essere il primo spettatore per assistere alla super sfida tra Juventus e Napoli. Conte sta pensando a diversi cambi di formazione, ma Lorenzo Insigne conosce molto la sua anima da guerriero. I due hanno condiviso un percorso anche in Nazionale: sono passati diversi anni, ma gli stimoli sono sempre quelli di sempre.

Giocherà in trasferta con la maglia del Toronto: “Non so se riuscirò a vederla in tv”, l’ex capitano azzurro si è confessato ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Una lunga intervista in cui ha toccato diversi punti, tra cui quello del suo ex Ct in Nazionale Antonio Conte esaltando così la scelta di ADL: “Una magia, De Laurentiis va ringraziato”.

Successivamente ha rivelato anche un retroscena sull’ex Ct della Nazionale italiana: “In ritiro si lavora tanto, ho visto qualche filmato dei calciatori azzurri e ho subito pensato ‘poverini”. Poi ha aggiunto: “Conte è uno carismatico, trasmette tanto si suoi calciatori. Dopo le riunioni in Nazionale avremmo potuto disputare una finale contro due squadre messe insieme“.

Dichiarazioni al mielo per il numero uno della società partenopea: i due si sono lasciati in maniera fredda dopo tante stagioni entusiasmanti. Ora un nuovo banco di prova per Conte: una sfida emozionante per lui dopo i tanti anni vissuti in bianconero. Le sue dolci parole hanno lasciato tutti senza parole a distanza di anni: potrebbe ritornare anche sotto altre vesti nella società partenopea. Tutto è possibile…in attesa di Juve-Napoli.