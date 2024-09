Altro esonero, Allegri subito in panchina: niente Milan

Massimiliano Allegri è pronto a subentrare ed a sedersi su una nuova panchina in maniera del tutto inattesa. Sfuma, però, la pista Milan, con i rossoneri che sembravano sulle sue tracce viste le difficoltà avute da Fonseca fino a questo momento. E per il quale tutto si deciderà questa sera nel derby.

Siamo al cospetto di uno dei profili in senso assoluto più divisivi nel mondo del calcio degli ultimi anni. Da una parte quei tecnici, ormai una maggioranza, che cercano il bel gioco, costi quel che costi. Dall’altro il pragmatismo di Massimiliano Allegri, il principale artefice di questa corrente di pensiero.

Ha badato sempre e solo alla sostanza ed alla fine i risultati che ha raggiunto gli danno ragione. Ha sempre, infatti, raggiunto gli obiettivi fissati dai vari club in cui ha allenato. Dal Cagliari fino al Milan, senza ovviamente dimenticare i tantissimi anni (pieni di tensioni e di critiche) alla Juventus. Adesso arriva un importante colpo di scena.

Altro esonero e nuovo allenatore: l’ex Juventus in pole

Allo stato attuale delle cose, dopo la fine turbolenta della sua esperienza alla guida della Juventus, si ritrova ad essere senza squadra ed un profilo come il suo, per un club in difficoltà, non può non essere particolarmente interessante. In tal senso, sembra che stia per arrivare una svolta importante.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, il nome di Massimiliano Allegri è in cima alla lista del Manchester United. La posizione di Ten Hag, infatti, non convince particolarmente, dal momento che i risultati ottenuti anche quest’anno sono stati deludenti. Potrebbe dunque arrivare l’esonero e dunque il nome di Allegri è da tenere attentamente in considerazione.

Allegri, niente Milan per lui: è vicino ad un’altra squadra

Già in estate, al termine della passata stagione, il nome di Ten Hag era dato in uscita dal Manchester United, ma alla fine è stato confermato. L’inizio di campionato è stato disastroso, come spesso accade da 10 anni a questa parte, con 7 punti conquistati in 5 partite.

Il nome di Allegri è caldissimo, dunque, ed a quanto pare, in caso di esonero, i Red Devils sono pronti ad affondare il colpo per lui. Ed è quanto meno difficile immaginare che possa non andare a buon fine come affondo. Con il Milan che sembra dare la priorità a Sarri, Allegri viaggia verso l’Inghilterra.