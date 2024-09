Juventus, deciso l’addio di Vlahovic: intreccio di mercato col Napoli

In casa Juventus la strada sembra tracciata per il futuro di Dusan Vlahovic. Il bomber viaggia verso l’addio e con la sua cessione decisa si apre un interessante intreccio di mercato tra i bianconeri ed il Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

I bianconeri continuano a faticare in una maniera impressionante a creare occasioni ed a segnare. Se la difesa, infatti, con Thiago Motta ha trovato una solidità mai avuta prima, il problema principale resta quello del gol. Sia con Allegri che ora con l’ex Spezia e Bologna. I dati parlano chiaro in tal senso: terzo 0-0 di fila.

Contro il Napoli la situazione è diventata a dir poco evidente ed innegabile. La squadra ha tenuto a lungo la palla, ma di fatto per novanta minuti non ha mai impensierito Meret prima e Caprile poi. Nel mirino della critica, in maniera inevitabile, ci finisce Dusan Vlahovic, per il quale l’addio alla Juventus sembra ormai deciso.

Addio deciso del bomber serbo: le ultime a riguardo

Il serbo sembrava destinato ad una rinascita con l’arrivo di Thiago Motta, ma le cose non sono andate per il verso sperato fin qui. Ha deluso, infatti, come tutti i suoi compagni fin qui. La squadra non prende gol, questo è vero, ma in zona offensiva è improduttiva come poche altre compagini di Serie A.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Niccolò Ceccarini su TMW, Dusan Vlahovic potrebbe seriamente lasciare la Juventus. Il serbo, infatti, da tanto tempo piace all’Arsenal, che cerca ancora un bomber da affidare nelle mani di Mikel Arteta. In tal senso, con questo colpo si potrebbe innescare un intreccio di calciomercato che riguarderebbe anche il Napoli.

Juventus, Vlahovic ai saluti? Intreccio di mercato col Napoli

A quanto pare, infatti, i bianconeri per la successione di Vlahovic vorrebbero puntare in maniera decisa su Jonathan David, autentica occasione di calciomercato dal momento che si libererà a parametro zero dal Lille nell’estate del 2025.

Il canadese, giovane e con delle potenzialità spaventose, piace da tempo anche al Napoli e dunque ecco che la cessione del centravanti ex Fiorentina potrebbe spalancare le porte ad un nuovo duello, stavolta di mercato, tra i bianconeri ed i partenopei. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.