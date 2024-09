Juve-Napoli, altro errore arbitrale: grave svista e polemiche

Alla fine di Juve-Napoli è emerso un nuovo errore che fa scoppiare una polemica come al solito legata alla classe arbitrale. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo, dal momento che si tratta di un nuovo momento di tensione in Serie A. Cosa di cui non avevamo alcun bisogno.

In Italia, almeno nella parte riservata al calcio, come è noto i profili più esposti alle critiche ed alle polemiche sono sostanzialmente due. Da una parte gli arbitri e dall’altra gli allenatori. I primi sono i capri espiatori nella maggior parte dei casi per spiegare dei risultati deludenti, i secondi sono i profili da sacrificare quando le cose non vanno per il verso giusto.

Destini analoghi, dunque. In tal senso, al termine di Juve-Napoli è emerso un errore ed un episodio non visto dal direttore di gara Doveri che ha fatto esplodere la polemica e che si è aggiunto a quello relativo al retropassaggio di Matias Olivera. Andiamo a vedere che cosa è successo in maniera dettagliata.

Ancora polemiche arbitrali in Serie A: cos’è successo

Attorno alla sfida tra i bianconeri e gli azzurri, come è noto, la tensione è sempre alle stelle per la rivalità che anima le due parti. In tal senso, ogni episodio viene analizzato nel dettaglio anche al fine di spiegare il fatto che non sempre lo spettacolo sia all’altezza. Come accaduto ieri sera.

In tal senso, come sottolineato dal Corriere dello Sport in edicola, c’è un altro caso oltre a quello del retropassaggio di Matias Olivera. Il caso in questione è quello che riguarda l’entrata scomposta di Politano su Bremer. Piede a martello, tacchetti sulla gamba ed impatto sicuramente molto brutto. Soprattutto da vedere nel fermoimmagine.

Juve-Napoli, altro errore arbitrale non visto: il caso

Doveri ha chiamato fallo ma non ha punito in nessun modo il calciatore. Nell’analisi del Corriere dello Sport manca un giallo in questa situazione. Dal punto di vista del noto quotidiano, infatti, non è rosso perché mancano velocità ed intensità.

Secondo molti opinionisti bianconeri, invece, l’intervento andava punito con il cartellino rosso e si tratta, dunque, di una grave svista. Come è normale che sia, anche in questo caso Juve-Napoli è accompagnata ancora una volta da polemiche e tensioni legate alla classe arbitrale.