Esonerato prima del Napoli: in panchina ci sarà l’ex Maurizio Sarri

In una delle prossime uscite stagionali, il Napoli affronterà una squadra guidata da uno che dalle parti del Maradona ha fatto sognare grandi e piccini.

Stando alle ultime notizie, infatti, Maurizio Sarri potrebbe tornare ad allenare in Serie A dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Lazio. Sotto questo punto di vista il weekend che si sta per concludere sarà piuttosto decisivo, anche perché dovrebbe arrivare un esonero importante che permetterà di liberare il posto proprio all’ex Napoli, che non sta aspettando altro che una chiamata della dirigenza per preparare le valige, lasciare casa ed intraprendere questa nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

Esonerato prima del Napoli: l’allenatore ha le ore contate

A Napoli il cambio allenatore ha portato solo migliorie, cose che invece in altri contesti non ci sono state. Questo ovviamente potrebbe risultare un’arma a favore della formazione di Antonio Conte, soprattutto nel momento in cui ci si ritrova ad affrontare una squadra in evidente difficoltà, mentale e di risultati.

Ovviamente, da questa situazione calciatori ed allenatore possono trarre il meglio di loro, anche per una questione di orgoglio, ma questo non starebbe succedendo in una delle rivali storiche del Napoli, che presto potrebbe prendere la drastica decisione di procedere con l’esonero di chi siede oggi in panchina dopo un inizio di stagione che disastroso è dire poco. La partita di questa sera sarà sotto questo punto di vista decisiva, anche se l’impressione è che in qualche modo una decisione già sia stata presa e che manchi solo il pretesto per confermarla ed ufficializzarla.

Stando dunque a quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, il derby contro l’Inter sarà l’ultima chance al Milan per Fonseca, ma come anticipato dalle parti di via Aldo Rossi hanno già tutto pronto, con il portoghese che con ogni probabilità non guiderà la formazione rossonera contro il Napoli in occasione del big match in programma il prossimo 29 ottobre.

In panchina ci sarà Maurizio Sarri

Nel momento in cui il Milan dovesse procedere con l’esonero di Paulo Fonseca, la squadra potrebbe essere affidata all’ex Napoli Maurizio Sarri, il nome che più potrebbe adattarsi, per stile di gioco e modulo, all’idea della dirigenza rossonera.

L’italiano non sarebbe però l’unica soluzione che il Diavolo starebbe varando, visto che in lista ci sarebbero anche Edin Terzic, che rispecchia il profilo internazionale ricercato quest’estate in Fonseca, ed Igor Tudor, il quale gode della stima smisurata di Zlatan Ibrahimovic, con il quale ha tre le altre cose un ottimo rapporto. Da capire dunque chi siederà in panchina contro il Napoli per il Milan, ma una cosa è certa: questo non sarà il portoghese.