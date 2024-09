Firma subito con il Napoli, in settimana l’intesa: annuncio dell’agente

Quella di ieri dello Stadium è stata una partita importante per il Napoli, soprattutto per l’annuncio arrivato nel post partita dall’agente.

Intervistato all’esterno dell’impianto bianconero, il procuratore ha infatti svelato che il suo assistito, colonna portante della formazione di Antonio Conte, presto firmerà un importante rinnovo con il Napoli. Nonostante le incomprensioni estive, tutto si è risolto per il meglio, con il giocatore che ha intenzione di continuare a vestire la maglia azzurra e raggiungere altri importanti risultati sportivi dopo lo Scudetto del 2023.

A fronte di questo quella che viene sarà una settimana decisiva, con l’agente pronto ad incontrare De Laurentiis e Manna per raggiungere un’intesa definitiva.

Firma subito con il Napoli: annuncio dell’agente

Vuoi o non vuoi è sempre calciomercato, non ci sta niente da fare. Non si staranno trattando calciatori di altre squadre, ma in questo momento il Napoli è al lavoro per blindare uno dei titolari inamovibili della formazione di Antonio Conte. Scenario, questo, che fino a qualche mese fa sembrava essere decisamente di complicata realizzazione, ma l’importante inizio di stagione del calciatore ha convinto tutti dalle parti di Castelvolturno, non che ce ne fosse il bisogno però.

L’ennesima prestazione importante di questo campionato ha dunque portato De Laurentiis e Manna ad anticipare i tempi per evitare di ritrovarsi poi in situazioni scomode dalle quali sarebbe particolarmente complicato uscire. A questo punto la presenza ieri allo stadio dell’agente del ragazzo non può essere un caso, come confermato lasciato poi intendere dal diretto interessato in un’intervista rilasciata nell’immediato post partita di Juventus-Napoli.

Intrattenutosi con i colleghi di CalcioNapoli24.it, l’agente di Alex Meret Federico Pastorello ha annunciato che presto il portiere italiano firmerà un rinnovo di contratto con il Napoli, in scadenza nel giugno 2025. Nonostante tutte le difficoltà e le incomprensioni nate lungo il suo percorso in azzurro, la volontà del classe ’97 di continuare in azzurro verrà dunque presto accontentata.

Settimana decisiva per l’accordo sul rinnovo

Alex Meret continuerà ad essere un giocatore del Napoli, anche perché l’intesa sul rinnovo sembrerebbe essere praticamente prossima. A confermarlo il suo agente Federico Pastorello, che nel corso del suo intervento a CalcioNapoli24 ha anche svelato un dettaglio piuttosto importante su questa trattativa.

Il procuratore ha infatti detto “Rinnovo? Vediamo, adesso andrò giù, probabilmente settimana prossima e quindi parleremo”. La volontà di chiudere subito la questione c’è tutta, così come quella di Meret di continuare a vestire la maglia del Napoli almeno per un’altra stagione. Sarà a questo punto curioso capire quali saranno i dettagli di quest’accordo, e soprattutto se il classe ’97 si farà un po’ più da parte per permettere a Caprile di sbocciare una volta e per tutte, ma queste saranno discussioni che si faranno in sede di trattative, ma che non dovrebbero complicare le cose, anche perché secondo Pastorello “non credo ci saranno problemi“.