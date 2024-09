Napoli, infortunio grave per Meret: svelati i tempi di recupero

L’unica nota negativa della trasferta dello Stadium di ieri per il Napoli è stata l’infortunio di Alex Meret, costretto ad uscire a causa di un problema muscolare.

Al momento ciò che i medici azzurri hanno a disposizione è una prima diagnosi effettuata sull’estremo difensore di Antonio Conte, che nelle prossime ore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti che faranno chiarezza sull’entità di questo infortunio. La speranza è che Meret possa essere uscito in tempo non peggiorando ulteriormente la situazione, ma le sensazioni non sembrerebbero essere positive, con il salentino pronto a dover fare a meno del suo estremo difensore per diverse settimane.

Napoli, infortunio grave per Meret: le condizioni

Dalla trasferta di Torino il Napoli è tornato a casa con un importante punto in più in classifica ed un portiere in meno, visto che Alex Meret è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare che inizialmente non aveva preoccupato, ma che poi ha costretto l’estremo difensore ad alzare bandiera bianca per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione.

Al momento una diagnosi precisa di quello che è successo non c’è ancora, ma nella mattinata di oggi Meret si sottoporrà ad una serie di accertamenti che diranno di più su questa delicata ma soprattutto sfortunata situazione, visto che l’estremo difensore italiano aveva finalmente trovato quella fiducia e continuità di prestazioni che spesso gli erano mancate nel corso della sua avventura in azzurro. La speranza di Conte e tifosi è che il portiere si sia fermato in tempo non aggravando ulteriormente le sue condizioni, ma l’impressione è che solo gli esami strumentali potranno fare chiarezza su questa situazione, con Caprile che starebbe scaldando i motori per farsi trovare pronto sin da subito.

Stando dunque a quanto riportato da DAZN nell’immediato post partita di Juventus-Napoli, per Alex Meret dovrebbe trattarsi di un risentimento all’adduttore, stando quantomeno alla prima diagnosi dello staff medico azzurro. Scongiurata l’ipotesi di lesione muscolare, anche se forse sarebbe meglio aspettare prima di cantare vittoria.

Infortunio Meret: svelati i tempi di recupero

Considerato il fatto che al momento non si conoscono con precisione le condizioni di Alex Meret, neanche i tempi di recupero sono ancora ufficiali, ma presto lo saranno a fronte degli esami ai quali si sottoporrà il portiere del Napoli.

La speranza è il numero uno possa aver sventato il peggio, ma l’impressione è che qualsiasi siano i risultati Meret salterà sicuramente la partita di giovedì contro il Palermo di Coppa Italia (anche per semplice rotazioni fra portieri), rimanendo in dubbio per il ritorno al Maradona contro il Monza, dove potrebbe scendere in campo sempre Caprile, che nei 36′ minuti in campo, escluso quel brivido con Olivera, ha dimostrato di poter dare solidità e sicurezza alla difesa napoletana.