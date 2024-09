Napoli: nuova rivoluzione, Conte ha deciso

Il pareggio contro la Juventus è già alle spalle. In casa Napoli si pensa alle prossime partite: Conte ha in mente una nuova rivoluzione

Prima settimana con tre partite in sette giorni per il Napoli. Questo rappresenta un nuovo esame importate per gli uomini di Antonio Conte. Dopo l’ottimo risultato a Torino, gli azzurri ora affronteranno Palermo e Monza nel giro di davvero pochi giorni e a questo punto toccherà al tecnico leccese cercare di gestire al meglio la rosa e provare ad ottenere il massimo dalla rosa. Le idee sono molto chiare e presto ci potrebbe essere una rivoluzione.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, Conte è pronto ad una nuova formazione differente rispetto alle ultime. L’idea è quella di riuscire ad ottenere il massimo in queste due partite e dare continuità ai risultati ottenuti in queste partite. Naturalmente il giudice è sempre il campo e non ci resta che aspettare per capire se i partenopei potranno competere nelle due competizioni oppure no.

Napoli: pronta una rivoluzione, le scelte di Conte

La prima volta delle tre partite in una settimana rappresenta un’incognita importante in casa Napoli. Per il momento la rosa ha dimostrato di essere di livello soprattutto per quanto riguarda i titolari e Conte si aspetta una reazione molto da chi ha trovato meno spazio nelle cinque giornate di campionato.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Palermo potrebbe rappresentare una grande occasione per David Neres. Il brasiliano si è comportato molto bene in questo inizio di campionato anche se per il momento non ha trovato spazio da titolare. Ora Conte ha intenzione di dare fiducia all’ex Benfica nella speranza che possa rendere come fatto da subentrato. E chissà se una prestazione di livello possa portare il tecnico a concedergli una chance importante anche contro il Monza.

Ma il Palermo non rappresenta una chance solamente per il brasiliano. Nei giorni scorsi si è parlato dell’intenzione da parte di Conte di dare spazio a Rafa Marin in difesa. L’ex Real Madrid ha accusato delle difficoltà di ambientamento ed ora sono in corso tutte le riflessioni del caso su chi schierare in Coppa Italia. I rosanero comunque sono una occasione importante per dimostrare le proprie qualità e magari riuscire a trovare maggiore minutaggio in campionato. Bisogna anche dire che andare avanti in questa competizione consentirà a molti di giocare con continuità.