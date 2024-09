Osimhen in Italia a gennaio: una big ci prova

Victor Osimhen potrebbe a sorpresa lasciare il Galatasaray a gennaio e ritornare in Serie A. Una big potrebbe provarci a breve

Victor Osimhen incanta in Turchia. Il nigeriano si è preso la scena con prestazioni di assoluto livello e le attenzioni delle big nei suoi confronti non mancano. Nelle scorse ore si è parlato della possibilità di un inserimento da parte di una squadra italiana per riportare il giocatore in Serie A durante il calciomercato invernale. Una ipotesi non semplice da concretizzare considerando che le idee di ADL sono molto chiare.

Ma la squadra potrebbe fare un tentativo per valutare con attenzione la possibilità di dare una nuova chance di Osimhen in Serie A da gennaio in poi. Un colpo di calciomercato destinato assolutamente ad essere a sorpresa e per questo motivo bisognerà aspettare un po’ prima di avere un quadro più chiaro. Si tratta di una vicenda destinata eventualmente a tenere banco per diverso tempo.

Calciomercato: Osimhen in Serie A, le ultime

Il Napoli durante il calciomercato estivo ha sperato di poter cedere Osimhen, ma alla fine nessuno si è presentato con una offerta utile per strappare il sì dei partenopei. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un tentativo del Milan durante gli ultimi giorni della sessione estiva. Da parte del giocatore non c’è stata nessuna chiusura ad un suo trasferimento in Serie A e per questo motivo si è ipotizzato il passaggio in un’altra big a gennaio.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe decidere di puntare su Osimhen durante il calciomercato invernale per cercare di dare a Thiago Motta un rinforzo importante in attacco. Molto difficile in questo momento ipotizzare un nigeriano in bianconero per diversi motivi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se questa ipotesi potrà decollare oppure no.

Una possibilità che non esiste assolutamente per areanapoli.it, La clausola rescissoria, infatti, non vale per l’Italia e difficilmente i bianconeri durante il calciomercato invernale potranno mettere sul campo una cifra intorno ai 90 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciar partire il proprio giocatore. Una ipotesi, quindi, difficile se non impossibile. Ma non è da escludere che in futuro ci possa essere comunque un tentativo da pare della Juventus per magari portare il giocatore a mettere pressione sulla società. Un quadro più chiaro lo si avrà a prescindere nelle prossime settimane.