Infortunio e operazione: salta il Napoli

Brutte notizie per un giocatore. L’infortunio lo costringe a operarsi e per lui non ci sarà la possibilità di scendere in campo contro il Napoli

Stiamo per entrare nella parte centrale della stagione e i punti da ora in poi iniziano a pesare. Sbagliare in un momento simile rischia di complicare (e non poco) il resto dell’annata. Per questo motivo da ora in poi la speranza da parte dei tecnici è quella di poter contare sulla rosa al completo per poi naturalmente avere più possibilità di scelta. Non sembra ciò avviene anche a causa di un ostacoli come gli infortuni.

E per un tecnico dall’infermeria non arrivano sicuramente delle buone notizie. L’infortunio ha costretto il giocatore a doversi operare e, di conseguenza, non sarà disponibile per il match contro il Napoli. Non sicuramente una buona notizia per il club considerando la necessità di fare una prestazione perfetta per portare via punti agli azzurri. Per questo motivo in molti stanno parlando di una vera e propria tegola.

Serie A: brutto infortunio, non ci sarà contro il Napoli

Nelle prime cinque partite il Napoli ha dimostrato di essere una squadra molto solida e naturalmente tutto ciò rende molto più complicato portare via agli uomini di Antonio Conte. La speranza da parte di ogni club è sempre quella di fare la partita perfetta e per riuscirci quasi sempre c’è bisogno di una rosa assolutamente di livello. E l’ultimo infortunio priva il tecnico di un giocatore di qualità.

Il Genoa, infatti, per diverso tempo non potrà contare su Malinovskyi. L’ucraino si è fermato a causa di un bruttissimo infortunio nel match di ieri contro il Venezia e oggi, domenica 22 settembre, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per ricomporre la frattura del femore. Nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione del caso, ma ad oggi sembra molto difficile un suo rientro in campo nel 2025. Questo lo porterà quasi certamente a saltare il match contro il Napoli in programma il 22 dicembre.

Una tegola non da poco per il Grifone considerando le qualità di Malinovskyi e un piccolo sospiro di sollievo per il Napoli vista l’assenza importante. Naturalmente manca ancora tanto al match e non possiamo escludere altri problemi fisici o infortuni. Ma per adesso non arrivano assolutamente notizie positive per il Genoa e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire quando l’ucraino potrà realmente tornare in campo.