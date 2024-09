Calciomercato: ad un passo dagli azzurri, ma dovrà operarsi al cuore

È stato davvero vicino ad approdare in Serie A e al Napoli, ma ora è costretto ad operarsi al cuore. Intervento necessario prima di tornare in campo

Non arrivano sicuramente buone notizie per un calciatore. Il timore avanzato nelle scorse settimane è stato confermato: dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere un problema al cuore. La decisione è stata presa dopo diversi consulti medici, i quali hanno confermato il problema.

Una notizia destinata a cambiare la sua carriera. Il giocatore, infatti, in passato era stato molto vicino a vestire anche la maglia del Napoli e magari, vista la necessità di far arrivare un centrale, ci avrebbe provato anche durante il calciomercato invernale. Lo stop, però, costringe le squadre a rivedere i propri piani e il diretto interessato a ripartire da zero. Ci vorrà del tempo per rivederlo in campo, ma la sua ambizione è sempre quella di alzare il livello della propria carriera e vedremo se riuscirà a raggiungere l’obiettivo nonostante questo problema fisico.

Calciomercato: salta un obiettivo, deve operarsi al cuore

Brutte notizie per quanto riguarda il Napoli e un calciatore. I controlli hanno confermato la necessità di un intervento chirurgico per risolvere il problema al cuore e questo lo toglie attualmente fuori dal calciomercato invernale. Per il momento non si conoscono i tempi di recupero e queste le si avranno solamente dopo l’intervento chirurgico.

Secondo quanto riferito da Kleite Zeitung, Danso nei prossimi giorni si sottoporrà ad una operazione chirurgica per risolvere il problema al cuore. Una notizia non sicuramente positiva per lui e per il Lens. Il classe 1998, che in estate è stato ad un passo dalla Roma e in passato anche vicino al Napoli, e per ora il suo arrivo è rimandato di qualche giorno. Naturalmente si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora diverso tempo e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire i tempi di recupero.

La speranza da parte di Danso è sicuramente quella di ritornare in campo e dare una mano molto importante al Lens e poi provare comunque a riprendere in mano la sua grande ascesa. Per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro sui tempi di recupero dell’austriaco e se ci sarà la possibilità di fare un salto di qualità importante.