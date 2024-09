Juve-Napoli, furia in diretta Tv. L’accusa: “Senza senso”

Una sfida molto tattica tra Juventus e Napoli, ma dopo diverse ore è arrivata la furia in diretta tv. Ecco l’accusa, tutti senza parole

Entrambe le big della Serie A hanno provato a spuntarla, ma alla fine è prevalsa la perfetta parità tra Juventus e Napoli. In diretta tv è arrivata la feroce critica: scopriamo il motivo della furia, ha accusato duramente una scelta. A distanza di circa 24 ore la sfida tra le due squadre non è ancora terminata: ecco quello che è successo.

Juventus-Napoli è terminata ormai da circa 24 ore, ma la rabbia resta enorme dopo un pareggio scialbo per entrambe le squadre. Nessuna rete realizzata all’Allianz Stadium per le due big della Serie A che saranno protagoniste nei prossimi mesi dell’intera stagione. Tante scelte sono state criticate nelle ultime ore: la furia in diretta tv prendendo di mira una dinamica in particolare. Scopriamo la sua analisi in diretta tv, ecco tutto quello che è successo.

Juve-Napoli, la rabbia dopo 24 ore: spunta il retroscena

Thiago Motta ha esaltato il gioco della sua squadra in conferenza stampa post-partita, mentre Conte ha analizzato la sfida in maniera più razionale mettendo il focus su quale portiere avesse fatto più parate decisive. La sfida non termina anche a distanza di 24 ore: ecco la nuova critica feroce in diretta tv.

Lo storico tifoso ed opinionista tv, Francesco Oppini, ha criticato duramente in diretta tv la direzione arbitrale di Daniele Doveri. Una sfida molto tattica tra le due big della Serie A: “Sembra che non abbia mai arbitrato in serie A. Nel primo tempo manca un giallo o un rosso a Politano per un’entrata a gamba alta su Locatelli”.

Poi si è scagliato contro l’arbitro per la decisione su Olivera: “Al 56′ si è scoperto che si può passare il pallone in area di rigore al proprio portiere: quest’ultimo può prenderlo tranquillamente con le mani”.

Un attacco davvero molto duro per uno degli arbitri italiani più bravi in circolazione. Doveri ha preso quasi tutte le decisioni corrette, ma alcune hanno fatto infuriare soprattutto i tifosi della Juventus. Il Napoli cercherà così di voltare subito pagina per concentrarsi alle prossime due sfide contro Monza e Como. Conte ha le idee chiare lavorando anche su diversi sistemi di gioco passando senza problemi anche alla difesa a quattro.