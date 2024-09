Napoli, Conte lo condanna: pronto l’esonero, il sostituto

Antonio Conte ha intenzione di riportare il Napoli in alto. Ecco il sostituto a sorpresa, lo può condannare subito: spunta il retroscena

Può arrivare subito un altro esonero in Serie A: pronto il sostituto, pochi minuti fa è spuntata tutta la vicenda da Ansa. Un dettaglio da non sottovalutare in vista della prossima sfida del Napoli. Conte è molto concentrato sul campo toccando le corde giuste dei propri calciatori. Spunta il retroscena da urlo, ecco l’esonero immediato.

Conte ha concesso due giorni di riposo agli azzurri per ritornare così a preparare la prossima sfida di Serie A. Il pareggio contro la Juventus è stato importante anche dopo il cambio di modulo dell’allenatore del Napoli con il passaggio alla difesa a quattro. Sarà un mese di settembre già decisivo per capire gli obiettivi della squadra azzurra e non solo: ora Conte lo può condannare, pronto il suo sostituto.

Dopo l’esonero improvviso di Daniele De Rossi alla Roma, tutto può succedere in poche ore nel mondo del calcio. Igor Tudor non vede l’ora di rientrare per una nuova sfida avvincente in Serie A: spunta il retroscena.

Napoli, esonero immediato: pronta la rivoluzione

Un momento decisivo per puntare in alto, ma la prossima sfida di Serie A sarà già importante: pronto l’esonero, ora rischia davvero tanto. Scopriamo la vicenda venuta a galla pochi minuti fa: Conte lo può condannare.

Il profilo dell’allenatore croato è stato accostato anche per il post De Rossi, ma la dirigenza giallorossa ha optato per l’esperto Ivan Juric. Ora Tudor è pronto per una nuova sfida in Serie A: conosciamo il nuovo spunto a sorpresa, c’entra anche Conte.

Come svelato da Ansa ora il futuro di Alessandro Nesta è a forte rischio. Dopo la sconfitta contro il Bologna, il Monza affronterà avversari di livello come Napoli e Roma: ora l’allenatore dei brianzoli trema. Due sfide molto complicate per collezionare punti importanti in ottica salvezza: dopo l’ottimo pari collezionato contro l’Inter, è arrivata una sconfitta a sorpresa contro la formazione di Vincenzo Italiano.

Un nuovo intreccio di calciomercato con il Napoli spettatore del prossimo esonero in Serie A. Nesta dovrà cercare di strappare almeno un punto al Maradona, ma non sarà facile affrontare gli azzurri dopo circa tre mesi dall’avvento del nuovo corso tecnico di Conte. Tutto può cambiare proprio contro il Napoli: giorni complicati per Sandro Nesta.