Napoli-Palermo, Conte esulta: la decisione a sorpresa

Conte è voglioso di arrivare in alto, ma ci sarà la sfida di Coppa Italia. Spunta la decisione dell’ultim’ora che fa felice l’allenatore

Il Napoli vuole subito ritornare in campo dopo il pari contro la Juventus. Ci sarà subito la gara di Coppa Italia contro il Palermo, ecco l’ultim’ora decisiva che farà felice lo stesso Antonio Conte. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa: spunta la verità a sorpresa per tenere tutti sulla corda anche in Coppa Italia.

Con una partita a settimana il Napoli potrà gestire al meglio tutti i propri uomini, ma in settimana arriverà una nuova gara di Coppa Italia da affrontare contro il Palermo. Una notizia che farà gioire lo stesso Antonio Conte: spunta il retroscena, l’annuncio è arrivato pochi minuti fa. L’allenatore azzurro ha ascoltato così la sorpresa: ecco cosa succederà contro i rosanero.

Napoli-Palermo, la sorpresa dell’ultim’ora: cosa succede in Coppa Italia

Scelte a sorpresa con l’annuncio decisivo che potrà far felice così l’allenatore del Napoli. Spunta la verità in vista della gara di Coppa Italia: scopriamo ogni dettaglio per la sfida contro il Palermo, ecco le scelte a sorpresa.

Il Napoli scenderà in campo anche in Coppa Italia giovedì sera contro il Palermo. Un momento decisivo per Conte per dare così spazio anche a chi ha giocato meno per poi pensare alla sfida di Serie A contro il Monza in programma domenica sera.

Ai microfoni del club siciliano lo stesso allenatore del Palermo, Dionisi, ha rivelato che farà turnover: “Sarà l’occasione per chi ha avuto meno spazio finora”. Una buona notizia per gli azzurri che potranno così gestire al meglio la sfida di Coppa Italia, ma non bisognerà sottovalutare l’avversario come avvenuto contro il Modena.

Il Napoli cercherà così di far rifiatare diversi top player come Lobotka e Anguissa schierati sempre dal primo minuto dall’allenatore azzurro. Spazio a Gilmour e McTominay dal primo minuto così come Caprile che sarà il portiere titolare del Napoli a causa dell’infortunio di Meret.

Conte dovrà così toccare anche le corde giuste per caricare sempre di più lo spogliatoio azzurro per evitare cali di tensione com’è avvenuto in passato. Una svolta decisiva per pensare al doppio confronto in pochi giorni senza coppe europee: una voglia immensa di tornare protagonisti per puntare anche alla finale di Coppa Italia. Nelle prossime ore si conosceranno tutti i dettagli.