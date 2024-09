Napoli, fallimento per Conte: spunta il dato incredibile

Juve-Napoli è ormai terminate da più di 24 ore, ma continuano le feroci critiche per la squadra di Conte: ecco il fallimento in casa azzurra

Soltanto un pari a reti bianche all’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, ma Conte si è detto soddisfatto della prestazione della propria squadra. Pochi minuti fa è arrivata la feroce critica, spunta il motivo a sorpresa.

Il Napoli vuole continuare a puntare in alto grazie al lavoro certosino di Antonio Conte per conquistare la qualificazione alla prossima Champions. Un pari che ha entusiasmato lo stesso allenatore azzurro che ha optato anche per il cambio di modulo con il passaggio alla difesa a quattro. Pochi minuti fa è diventata virale la feroce critica nei confronti di un giocatore del Napoli: spunta il dato sorprendente dopo poche giornate di Serie A.

Napoli, la critica feroce: ecco quello che è successo

Saranno settimane già decisive in casa azzurra per conoscere da vicino gli obiettivi del Napoli. Un momento fondamentale per non perdere il passo con le altre big della Serie A, ma Conte è stato preso di mira per una tematica a sorpresa.

Il giornalista de Il Giornale, Tony Damascelli, ha voluto mettere il focus su un aspetto in particolare: “La partita di Torino ha segnato la bocciatura clamorosa di due supermilionari, Vlahovic e Lukaku”. L’attaccante belga è stato criticato dal noto giornalista italiano: lo stesso Conte ha rivelato che deve lavorare ancora dal punto di vista fisico.

Micidiale contro Parma e Cagliari, il centravanti del Napoli è stato surclassato da Bremer che si è reso protagonista di una prestazione da applausi ricevendo anche il premio di migliore in campo. Ha trovato poco spazio per colpire senza concludere così verso lo specchio di porta difesa da Di Gregorio. Contro Monza e Como dovrà subito cambiare spartito per regalare altre due vittorie alla squadra azzurra: contro le big ha spesso deluso le aspettative.

In queste prime giornate di campionato, Lukaku è diventato già centrale per il gioco di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli l’ha voluto a tutti i costi per cercare di conquistare subito la qualificazione alla prossima Champions League.

Conte si affiderà sempre a lui per puntare anche a qualcosa di più in ottica futura: una dura critica che lo ricaricherà in vista delle prossime sfide del Napoli.