Napoli, l’ex Cannavaro torna subito: la nuova destinazione

Momenti di riflessione dopo l’esonero di De Rossi. Pronto l’altro ex campione del Mondo: spunta il retroscena per Fabio Cannavaro

Dopo aver salvato l’Udinese Cannavaro non ha trovato finora la squadra, ma ora è pronto a rientrare in pista come annunciato pochi minuti fa. Spunta la verità per la nuova squadra dell’ex Pallone d’Oro: l’allenatore napoletano non vede l’ora di essere protagonista in Serie A con un progetto avvincente.

Tutto può cambiare in poche ore nel mondo del calcio. I risultati spostano parecchio in Serie A com’è avvenuto con Daniele De Rossi a Roma: la bandiera giallorossa è stato esonerato improvvisamente dopo le poche vittorie collezionate nell’ultimo periodo. Ora Fabio Cannavaro potrebbe subito tornare in pista con una nuova avventura suggestiva: spunta tutta la verità svelata pochi minuti fa.

Ex Napoli, la nuova squadra di Cannavaro: spunta il retroscena

Nelle passate ore aveva anche commentato alla vigilia la sfida tra Juventus e Napoli: un doppio ex di spessore che non vedeva l’ora di assistere al big match di Serie A. Ora è pronto ad essere nuovamente protagonista su una panchina italiana: scopriamo tutto quello che sta succedendo.

Un momento decisivo per sognare in grande ancora una volta in Serie A. Dopo la lunga esperienza in Cina, l’allenatore napoletano ha guidato Benevento ed Udinese negli ultimi anni: la salvezza dei friulani è arrivata proprio all’ultima giornata, ma la dirigenza friulana non l’ha confermato optando per altre scelte in panchina.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Fabio Cannavaro è in pole per sostituire al Monza il suo ex compagno in Nazionale Alessandro Nesta. Un’altra sconfitta per i brianzoli che dovranno affrontare Napoli e Roma nelle prossime due sfide di Serie A.

Galliani aveva puntato sul suo pupillo ai tempi del Milan che aveva collezionato risultati importanti in Serie B con la Reggiana: ora il celebre dirigente italiano starebbe pensando ad un cambio di rotta. Una rivoluzione immediata in caso di nuovi risultati negativi contro Napoli e Roma. Nesta ora trema, il suo futuro è sempre più in bilico.

Ora è pronto Cannavaro per una panchina avvincente: i due hanno collezionato insieme tante vittorie con la maglia della Nazionale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire i prossimi obiettivi della squadra brianzola. L’ex Napoli non vede l’ora di accettare un progetto entusiasmante in Serie A.