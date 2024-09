Napoli, Conte rivoluziona l’undici titolare: ci sarà un debutto

Conte continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno. Il pari contro la Juve dà ancora maggiore entusiasmo: rivoluzione, c’è il debutto

Il Napoli è voglioso di dimostrare il proprio valore in ogni sfida. Conte ha toccato le corde giuste ai propri uomini: lo spogliatoio è rinato ed è raggiante dopo il punto collezionato contro la Juventus. La passata stagione è soltanto un vecchio ricordo con il decimo posto collezionato con i tre cambi di allenatore. Spunta la rivoluzione a sorpresa dell’allenatore azzurro: ora cosa succede, conosciamo tutti i dettagli.

Il Napoli continua ad occupare una posizione importante in classifica con l’obiettivo di tornare subito in Champions. Gli azzurri cercheranno di continuano la propria striscia positiva affrontando nel migliore dei modi Monza e Como. Due vittorie subito da collezionare per Lukaku e compagni: l’attaccante belga si riposerà dopo le fatiche delle ultime settimane.

Subito entrerà in atto la rivoluzione di Antonio Conte con un disegno tattico sempre più evoluto: ci sarà la conferma del passaggio alla difesa a quattro. Gli esterni a tutta fascia non l’hanno convinto particolarmente e subito ha pensato a modifiche opportune. Spunta anche il debutto a sorpresa: conosciamo i dettagli per la prossima sfida del Napoli.

Napoli, Conte cambia tutti: spunta il retroscena

Saranno ore decisive per prendere così la miglior decisione possibile in vista delle prossime sfide. Conte ha in mente un piano strategico per far rifiatare anche i top player: scopriamo ogni novità in casa Napoli.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli scenderà in campo giovedì sera al Maradona per affrontare il Palermo. Una voglia pazzesca di continuare così il percorso anche in Coppa Italia per arrivare fino in fondo alla competizione italiana.

Saranno giorni importanti di fine settembre per far capire a tutti anche i propri obiettivi stagionali. Conte ha fatto rinascere lo spogliatoio azzurro: spunta la verità per la prossima sfida di Coppa Italia, cosa succede ora.

Una rivoluzione totale per Antonio Conte che farà debuttare dal primo minuto Marin e Folorunsho, entrato anche all’Allianz Stadium nei minuti finali della sfida contro la Juventus. Tra i pali ci sarà Elia Caprile che dovrà sostituire Meret anche contro Monza e Como: a centrocampo spazio a Gilmour con Ngonge, Raspadori e Neres alle spalle dell’unica punta Simeone.

Una rivoluzione totale per non distogliere lo sguardo dal campionato con il Napoli che cercherà di posizionarsi fin da subito in zona Europa. I risultati delle big fanno ben sperare in vista delle prossime gare di campionato, ma ora tocca alla Coppa Italia per passare il turno contro il Palermo che milita in Serie B.