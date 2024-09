Napoli, tegola per Conte: infortunio per un titolare, lungo stop

L’infortunio non ci voleva proprio dopo un inizio scoppiettante con Conte. Ecco i tempi di recupero, la notizia non ci voleva

Saranno ore intense in casa Napoli per conoscere nel dettaglio la diagnosi. Il calciatore azzurro ha iniziato alla grande la nuova stagione azzurra, ma è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare. Ecco la pessima notizia per Antonio Conte: un feeling già nato tra i due mettendosi in mostra già nelle prime uscite stagionali. Ora rischia un lungo stop.

Un momento decisivo per il giocatore del Napoli che aveva iniziato alla grande la nuova stagione con Antonio Conte. L’allenatore azzurro l’ha subito spronato per migliorare dal punto di vista della leadership: i primi risultati si sono già visti nelle uscite stagionali. Ora serve il cambio di rotta per puntare sempre più in alto, ma contro la Juventus è arrivata la nuova tegola per l’allenatore del Napoli. Ecco i tempi di recupero in ottica futura: cosa succederà ora?

Napoli, la verità sui tempi di recupero: rischia tanto

Nelle prossime ore si conoscerà l’entità del suo infortunio: pronti gli esami strumentali a distanza di 48 ore dalla sfida di Torino. Meret vorrebbe subito tornare in campo, ma può rischiare anche un lungo stop improvviso: spunta la verità.

Il portiere del Napoli ha dovuto alzare bandiera bianca durante la prima frazione di gioco all’Allianz Stadium contro la Juventus. Al suo posto ha fatto il suo debutto Elia Caprile, impegnato pochissimo dai bianconeri.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Alex Meret potrebbe stare fermo ai box per tanti giorni. L’infortunio sembra più grave del previsto: c’è il timore di una lesione dell’adduttore. Salterà sicuramente le sfide contro Palermo, Monza e Como: oggi si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio. Se fosse confermata quella di primo grado, entro venti giorni dovrebbe tornare in campo: in caso di secondo grado, si potrebbero avere tempi più lunghi fino ad un mese e mezzo di stop.

Il portiere del Napoli è tornato più carico che mai sotto la gestione di Antonio Conte: a Cagliari è stato decisivo con tre parate miracolose, finora è stato uno degli uomini chiave della rinascita azzurra. I tifosi del Napoli incroceranno le dita.