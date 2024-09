Napoli, l’ex Hamsik torna in Italia: la notizia a sorpresa

Marek Hamsik ha sorpreso tutti con la notizia del suo ritorno in Italia. I tifosi sognano dopo l’ultim’ora: spunta il retroscena decisivo

L’ex capitano del Napoli non vede l’ora di cambiare vita ancora una volta. Il suo rapporto con la piazza partenopea è sempre stato autentico, ma pochi minuti fa è arrivata che cambierà la giornata dei tifosi azzurri. Attualmente è il collaboratore tecnico della Nazionale slovacca: dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è pronto a ripartire sotto nuove vesti. Spunta la verità che ha fatto sognare subito i sostenitori del Napoli.

L’ex capitano del Napoli è pronto ad essere protagonista nuovamente in Italia. Hamsik è attualmente il collaboratore tecnico del Ct della Slovacchia, Francesco Calzona, che è stato anche al Napoli nella passata stagione. Sarebbe dovuto diventare il vice in azzurro, ma ha rifiutato questa possibilità. Ora tornerà subito in Italia a sorpresa: i tifosi azzurri sognano, ecco la verità.

Napoli, spunta il retroscena su Hamsik: i tifosi sognano

Una nuova indiscrezione curiosa per quanto riguarda il ritorno in Italia di Marek Hamsik. La notizia di pochi minuti fa ha sorpreso in particolar modo i sostenitori della squadra azzurra: ecco cosa farà.

Il Napoli si coccola Antonio Conte dopo la terribile stagione arrivando al decimo posto in classifica. Ora è spuntata fuori anche una notizia davvero suggestivo che riguarda da vicino anche i tifosi azzurri. Un momento decisivo per conoscere così

Come svelato in anteprima dall’edizione odierna de La Repubblica Marek Hamsik sarà tra i 20 iscritti del corso Uefa Pro a Coverciano insieme a Fabregas e Kolarov. Una nuova voglia di conoscere tante nozioni per diventare allenatore a tutti gli effetti pronto a guidare una squadra in Serie A. Il suo sogno è quello di allenare il Napoli negli anni futuri: ora i tifosi hanno iniziato già a sognare per il post Antonio Conte.

Sarà così protagonista a Coverciano per studiare alla scuola degli allenatori italiani. Dopo aver collezionato tante presenze in maglia azzurra dopo l’exploit al Brescia, ora Hamsik diventerà a tutti gli effetti una guida tecnica.

Il suo legame con l’Italia, e in particolar modo con Napoli, è sempre stato autentico: un retroscena curioso per iniziare a far gioire i tifosi azzurri che lo vorrebbero vedere in futuro sulla panchina del Napoli. Tutto può succedere, ormai ci siamo.