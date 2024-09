Napoli decisivo, esonero dopo la gara con gli azzurri: firma Sarri

In Serie A c’è una panchina che continua a traballare e le prossime settimane risultano essere ancora una volta decisive. Sarri pronto a firmare

Terminato il weekend calcistico, si ritorna a parlare dei possibili esoneri. L’ultima giornata sembra aver messo al sicuro la panchina di alcuni tecnici, ma la tregua potrebbe essere molto breve. Infatti, sono molte le società che si aspettano un cambio di passo e, in caso di un nuovo momento difficile, non è da escludere che si possa decidere di procedere questa volta con l’esonero senza dare più occasioni di riscatto.

Insomma, una sorta di fiducia a tempo in vista delle prossime partite. Alla finestra resta sempre Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Lazio ha voglia di tornare in panchina dopo l’esonero con i biancocelesti e aspetta l’occasione giusta. Questi potevano essere i giorni decisivi, ma i risultati del weekend hanno frenato l’ipotesi di una sua nuova avventura nell’immediato. Il futuro, però, è ancora da scrivere e tutto può succedere.

Serie A: fiducia a tempo, Sarri pronto a firmare

L’ultimo weekend era destinato ad essere decisivo per un paio di allenatori e tutti hanno risposto presente. Una reazione dopo giorni di critiche e di voci. Ma naturalmente non è una sola vittoria a cambiare in modo definitivo il destino. Saranno le prossime partite a decidere se questo rapporto potrà andare avanti oppure si dovrà interrompere prima del previsto.

E questo discorso vale anche per Paulo Fonseca e il Milan. La vittoria allo scadere nel derby ha consentito al portoghese di evitare un esonero ormai certo, ma per lui la fiducia sembra a tempo. La società rossonera si augura un cambio di passo importante e non è da escludere che il prossimo mese possa essere decisivo. Se ci sarà la svolta, allora le possibilità di aumentare a fine stagione aumenterebbero. Altrimenti ritornerebbe il rischio esonero e questo potrebbe arrivare subito dopo la sfida contro il Napoli di fine ottobre.

In caso di esonero, il nome di Sarri potrebbe tornare ancora una volta in auge per il Milan. Il tecnico è in attesa di una nuova opportunità e i contatti con i rossoneri proseguono ormai da tempo. Naturalmente la strada è lunga e può succedere ancora di tutto. Ma la vittoria nel derby non mette al sicuro definitivamente Fonseca e il rischio di uno scossone in casa Milan è sempre dietro l’angolo.