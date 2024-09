Napoli: allarme McTominay, Conte molto preoccupato

Scott McTominay è uno dei migliori in questo inizio in casa Napoli. Ma c’è un allarme riguardante lo scozzese che preoccupa molto Conte

Scott McTominay incanta a Napoli. Lo scozzese in queste prime partite si è preso la scena con prestazioni di assoluto livello e in terra campana sono certi di aver trovato un centrocampista di qualità importante. Ma, come riportato da Il Mattino, c’è un piccolo allarme che riguarda lo scozzese e che preoccupa molto Antonio Conte.

McTominay, stando a quanto riferito dal quotidiano campano, si candida ad essere uno degli osservati speciali da parte del tecnico leccese e di tutto lo staff tecnico. C’è un piccolo problema che potrebbe complicare e non poco la stagione dello scozzese. Per questo motivo l’idea da parte della società campana è quella di iniziare un lavoro di prevenzione ed evitare un rischio destinato a magari a creare qualche difficoltà al giocatore e all’intera squadra.

Napoli: McTominay preoccupa, il motivo

Scott McTominay in poco tempo è diventato il vero idolo dei tifosi del Napoli, ma c’è un qualcosa che preoccupa molto Antonio Conte. Lo scozzese, infatti, è arrivato da qualche settimana dall’Inghilterra e le tentazioni della cucina napoletana per lui potrebbero essere tantissime. Per questo motivo il tecnico si è mosso in anticipo dando una dieta personalizzata al centrocampista. L’obiettivo è quello di evitare qualsiasi rischio dal punto di vista dell’alimentazione e tenerlo più in forma possibile.

Per McTominay, quindi, niente eccessi dal punto di vista del cibo. L’intenzione da parte di Conte è quello di tenerlo a stecchetto per evitare che il cambio di alimentazione possa portargli dei problemi a livello fisico. Il tecnico leccese sa bene quando seguire una dieta sana consente ai giocatori di esprimersi al meglio e lo scozzese dovrà rispettare le indicazioni del proprio tecnico per riuscire a continuare a mantenere prestazioni di qualità come le ultime.

Naturalmente magari qualche volta uno sgarro lo potrà fare. Ma in questo momento la priorità è il campo e quindi si dovrà rispettare una dieta personalizzata proprio per evitare qualsiasi problema dal punto di vista fisico. Un sacrificio in più per McTominay, ma siamo certi che lo scozzese lo farà volentieri visto il calore e l’affetto ricevuto dal pubblico partenopeo in pochi giorni. E le sue prestazioni porteranno il giocatore ad essere ancora di più apprezzato dai tifosi azzurri.