Napoli: Anguissa la chiave, si chiude un colpo

Il Napoli è al lavoro per regalare alcuni colpi ad Antonio Conte. E per arrivare ad un calciatore la chiave potrebbe essere Anguissa

La prestazione di Torino sta facendo sognare i tifosi del Napoli. Dopo tanto tempo si è ritornati a parlare di Scudetto, ma Antonio Conte predica molta calma. La strada è ancora lunga e gli ostacoli non mancheranno. Proprio per questo motivo il tecnico leccese da tempo chiede una rosa lunga. In estate il lavoro è stato importante, ma non completato e, a meno di clamorose sorprese dell’ultima ora, la squadra sarà puntellata a gennaio.

C’è un giocatore che interessa molto al Napoli e si parla di un possibile assalto durante il calciomercato invernale. Attenzione, però, alla possibilità di una richiesta del club proprietario del cartellino di uno scambio con Anguissa. Il centrocampista piace molto al tecnico e non è da escludere un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione.

Calciomercato Napoli: Anguissa nel mirino nella big, ipotesi scambio

Anguissa in queste prime partite si è rivelato un giocatore importante per Antonio Conte anche se il cambio modulo potrebbe non renderlo indispensabile. Quindi non è da escludere che in futuro si possa ragionare su una sua possibile partenza in presenza di una proposta alta. Ma quasi certamente non a gennaio. Il tecnico leccese non ha nessuna intenzione di indebolire la rosa a disposizione e quindi difficile che la proposta dell’Arsenal possa prendere piede.

Ormai non è assolutamente un mistero del Napoli per Tomiyasu. L’ex Bologna rappresenta per Conte una soluzione ideale per la difesa considerata la sua duttilità. L’Arsenal è disposto ad aprire alla cessione, ma potrebbe chiedere di inserire nell’operazione anche Anguissa. I Gunners sono alla ricerca di un centrocampista di qualità e il camerunense lo è. Una possibilità davvero remota visto che il Napoli difficilmente si priverà del suo giocatore almeno fino a giugno.

Anguissa in questo momento rappresenta una pedina fondamentale per Conte. Naturalmente il cambio modulo ha portato il centrocampista a ricoprire un ruolo completamente differente, ma non possiamo assolutamente pensare alla possibilità di una sua cessione a gennaio solo per il passaggio ad una mediana a tre. I Gunners un tentativo lo potrebbero fare lo stesso. Non ci sarà, però, nessuna apertura da parte di Manna. Naturalmente questo non esclude la possibilità di vedere Tomiyasu in Campania visto che il giocatore non rientra nei piani dei londinesi.