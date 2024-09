“Napoli aiutato”, nuovo attacco agli azzurri

Non si placano le polemiche post Juventus-Napoli. Nuovo duro attacco agli azzurri per quanto riguarda l’arbitraggio dello Stadium

Una volta il lunedì era il giorno delle discussioni al bar sulla domenica calcistica. Ora con lo spezzatino le partite non si giocano tutte insieme, ma l’inizio della settimana successiva resta quello delle riflessioni e delle polemiche sul weekend del mondo del pallone. E in queste ultime ore sta facendo molto parlare l’ennesimo attacco rivolto al Napoli di Antonio Conte.

Juventus–Napoli è stata una partita non spettacolare dal punto di vista del gioco, ma sicuramente combattuta e ricca di polemiche arbitrali. In particolare, sono due gli episodi che continuano a far discutere in questi giorni: il retropassaggio di Olivera non fischiato e il presunto rosso a Politano. Da Torino nelle ultime ore è arrivato un nuovo attacco parlando di una squadra di Conte aiutata dalla terna arbitrale e dal Var.

Juventus-Napoli: ancora una polemica, l’attacco agli azzurri

Juventus–Napoli è stata la partita delle polemiche. Si è iniziati sin dai primi giorni della settimana per il rischio di un arbitraggio a favore di una o dell’altra squadra, si è proseguito con la questione del divieto per i tifosi e si è concluso, come scritto in precedenza, con le discussioni su alcune decisioni che non sono piaciute.

Secondo l’editoriale pubblicato questa mattina da Tuttojuve.com, il Napoli è stato fortemente aiutato da “un arbitraggio partigiano non a favore dei bianconeri. Oltre che si ha la sensazione di una presenza costante e insidiosa del Var in ogni azione dei nostri ragazzi, pronti ad analizzare anche il capello, cosa che non avviene in altri campi“. Insomma, da Torino parlano di una Juventus fortemente penalizzata dagli arbitri in generale e non solo nella partita di sabato. Sicuramente parole molto dure e che confermano una certa rivalità tra le due compagini.

Ora naturalmente la partita è finita e le polemiche le possiamo definire da ‘bar’. Ma Juventus–Napoli non sarà mai una sfida come le altre e per questo motivo già si guarda al ritorno con curiosità e anche un minimo di preoccupazione. Per il momento, però, le due squadre devono pensare direttamente al campo e arrivare al ritorno, in programma nel 2025, nel migliore dei modi per portare questa sfida a valere lo Scudetto.