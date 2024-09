Juve-Napoli, squadra distrutta: spunta il dato allarmante

Juve-Napoli non è ancora terminata anche a distanza di ore. Il dato allarma davvero tanto la big d’Italia: ecco cosa servirebbe, il consiglio

Una voglia immensa per continuare un percorso avvincente. Juventus e Napoli vogliono subito ripartire dopo il pari a reti inviolate all’Allianz Stadium: preoccupa un aspetto delicato, ecco la critica feroce in diretta tv a Sky Sport. Saranno giorni di lavoro per le due big della Serie A che hanno iniziato un nuovo percorso tecnico con Conte e Thiago Motta: c’è un dato che preoccupa maggiormente rispetto ad altri.

Una sfida dal sapore speciale per Antonio Conte che ha ricevuto anche tanti applausi al termine della sfida di Torino. Anche a distanza di ore si continua a parlare di Juve-Napoli: spunta il dato che nessuno conosceva, la feroce critica è arrivata in diretta tv a Sky Sport. Un momento decisivo per risolvere il prima possibile il problema noto fin dalle prime giornate di campionato: ecco cosa bisognerà fare in vista delle prossime sfide di Serie A.

Juve-Napoli, la feroce critica in tv: ecco cos’è successo

Un momento decisivo per sognare in grande arrivando fino alla fine: il problema delicato subito da risolvere in ottica futura. Spunta il dato allarmante, ecco tutta la verità.

L’opinionista Paolo Di Canio ha criticato apertamente ciò che ha visto durante Juve-Napoli. I bianconeri hanno collezionato tre pareggi nelle ultime giornate. Altro che applausi per l’ex attaccante della Lazio: Neanche un tiro a partita, non mi aspettavo in tre partite un mezzo tiro in porta. Stiamo esaltando la fase difensiva che mi ricorda qualcosa”.

Successivamente si è soffermato anche sul problema della punta: “Milik è infortunato e non hai preso un altro attaccante. Togli Vlahovic e chi hai?” Un problema in più per Thiago Motta che dovrà risolvere in tempi brevi: spunta il dato che allarme così i bianconeri.

In Champions League è arrivata una schiacciante vittoria per 3-1 contro il PSV: con tanti spazi aperti i bianconeri hanno avuto la meglio, ma contro difese schierate la squadra di Motta non riesce a trovare il pertugio giusto per colpire. Manca ancora il guizzo di Dusan Vlahovic che è stato sostituito anche all’intervallo contro il Napoli. Lo stesso allenatore della Juventus ha parlato di cambio tattico inserendo Weah nel ruolo di prima punta: una scelta che ha sorpreso tutti.