Napoli, allarme Meret: arriva l’ufficialità, più grave del previsto

Il Napoli continua a puntare in alto, ma è arrivata la brutta notizia che riguarda da vicino le condizioni di Meret: ecco quando torna

Antonio Conte dovrà così gestire al meglio la nuova tegola in casa azzurra. Meret dovrà stare ai box per tanto tempo: l’infortunio è più grave del previsto. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale del club partenopeo: conosciamo nel dettaglio l’entità del suo infortunio.

Saranno giorni decisivi in casa Napoli per lavorare su Elia Caprile che sostituirà Alex Meret. Il portiere azzurro stava attraversando un ottimo periodo di forma con parate miracolose contro il Cagliari: ora dovrà stare fermo per diverso tempo, ecco i tempi di recupero.

Conte perderà subito uno dei pezzi più importanti della sua rosa: l’aveva spronato ad essere più coraggioso per guidare anche il reparto difensivo. I miglioramenti subito si erano visti a partire dalle prime sfide di Serie A del nuovo corso tecnico del Napoli: ecco la brutta tegola in casa azzurra.

Napoli, tegola Conte: il comunicato ufficiale

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale in casa Napoli con l’emergenza portieri che subito allarmerà la formazione azzurra: alle spalle di Caprile ci saranno Contini e il giovane Turi classe 2005 proveniente dalla Primavera del Napoli.

Saranno giorni in casa Napoli per resistere alle minacce esterne. Conte ha dato un segnale fin dalle prime uscite stagionali alla guida della squadra azzurra: si punterà in alto per qualificarsi subito alla prossima Champions con lo Scudetto che resta un argomento tabù. Pochi minuti fa è arrivata la brutta notizia per quanto riguarda l’infortunio del portiere del Napoli Alex Meret, conosciamo nel dettaglio i tempi di recupero.

Come svelato dal comunicato ufficiale del Napoli per Meret è arrivato il brutto responso con la ‘distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra’.

Secondo i rumors per questa tipologia di problema servono almeno 30 giorni per il recupero: una nuova tegola per Antonio Conte che dovrà così puntare tutto su Elia Caprile, che ha fatto il suo debutto in casa della Juventus. Dopo le esperienze a Bari ed Empoli, per il giovane portiere del Napoli è arrivata la sua occasione. Un momento delicato per rendersi già protagonista tra i pali contro Palermo, Monza e Como: Meret tornerà in campo soltanto dopo la sosta Nazionale.