Napoli, problema per Conte: fuori squadra, il motivo

Già è arrivato il tempo dei primi bilanci in casa Napoli. Conte ha voluto così tirare le somme dopo la sfida con la Juve: spunta il nuovo problema

Un momento decisivo per pensare in grande senza trascurare alcuna dinamica in casa Napoli. Conte ha cercato di riportare tranquillità all’interno dello spogliatoio azzurro lavorando in campo e non solo. Ora l’allenatore del Napoli ha cambiato anche sistema di gioco: ora è finito ai margini per un motivo ben preciso.

Un mese di settembre già decisivo per la squadra azzurra guidata da Antonio Conte. Dopo il decimo posto della passata stagione, l’allenatore azzurro ha l’arduo compito di riportare il Napoli in zona Champions League. Non è così facile, ma il tecnico leccese ci proverà fino alla fine collezionando risultati importanti già dalle prime uscite stagionali.

Inoltre, il Napoli cercherà di andare fino in fondo in Coppa Italia: giovedì sera ci sarà la sfida con il Palermo per superare un nuovo ostacolo. Ecco la grana per Conte: cosa sta succedendo in queste ore?

Napoli, che grana in casa azzurra: è la sua ultima occasione

Il cambio di sistema di gioco potrebbe così rivoluzionare le scelte di formazione di Conte. L’allenatore del Napoli ha voluto dare un segnale: spunta il retroscena doloroso per un calciatore azzurro.

Saranno settimane decisive per prendere così la migliore scelta per il futuro: spunta il retroscena da incubo in casa Napoli. Un momento fondamentale anche per il prosieguo della sua carriera: subito può arrivare l’addio improvviso.

Come svelato dagli ultimi rumors Giacomo Raspadori dovrebbe scendere in campo da titolare contro il Palermo alle spalle dell’unica punta che sarà Simeone. Un’ultima occasione per il talentuoso attaccante del Napoli, ma dopo gli arrivi di Lukaku e McTominay per lui lo spazio si è ridotto. Ora il giocatore della Nazionale italiana potrebbe pensare anche all’addio per tornare a giocare con maggiore continuità.

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio con la decisione improvvisa in vista dei prossimi mesi. Raspadori è voglioso di giocare da titolare: al Napoli ormai non c’è più spazio per lui. Dopo l’exploit al Sassuolo il presidente De Laurentiis l’ha voluto fortemente, ma a distanza di anni qualcosa si è rotto con strategie di mercato differenti. Ora aspetterà ancora per prendere definitivamente la sua decisione.