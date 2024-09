Napoli, la critica a Conte in diretta: “Sono senza parole”

Il Napoli ha collezionato soltanto un punto a Torino. Conte è stato soddisfatto, ma in diretta tv a Sky Sport sono arrivate pesanti critiche

La scelta dell’allenatore del Napoli è finita nella bufera. Conte si è detto felice della prestazione dei suoi calciatori in casa della Juventus, ma non tutti l’hanno pensata allo stesso modo. Ecco la feroce critica nei suoi confronti: spunta la verità.

Il Napoli tornerà subito in campo in Coppa Italia contro il Palermo. Dopo il pari collezionato a Torino, gli azzurri proveranno ad avere la meglio anche contro i rosanero per superare l’ostacolo della squadra di Dionisi. In campionato Conte affronterà Monza e Como nel giro di due settimane: servono altre due vittorie per consolidarsi nelle zone alte della classifica.

Spunta la feroce critica: Conte è stato preso di mira in diretta tv a Sky Sport, le sue scelte non sono affato piaciute all’ex calciatore. Un momento decisivo per tirare le prime somme in ottica futura: l’allenatore del Napoli dovrà prendere una decisione immediata.

Napoli, Conte stroncato in diretta: la sua scelta nella bufera

Un nuovo punto di vista dopo la sua rivoluzione operata a Torino contro la Juventus: in tanti si chiedono cosa farà ora l’allenatore del Napoli? Nelle prossime sfide tra campionato e Coppa Italia si conoscerà il suo nuovo assetto tattico, ma è arrivata la critica in diretta tv a Sky Sport.

L’ex portiere della Lazio ed ora opinionista di Sky Sport, Luca Marchegiani, ha svelato il suo dissenso su quanto fatto dall’allenatore del Napoli in occasione del big match contro la Juventus. A Sky Calcio Club ha rivelato: “Il cambio di modulo mi ha sorpreso. Mi piaceva come attaccava prima, Conte ha pensato prima ai calciatori e poi al gioco”.

Poi ha svelato che per la sua concezione non bisogna cambiare tanto in base agli avversari: “Una squadra forte deve avere una sua fisionomia: non può giocare una domenica a quattro e un’altra a tre“. Infine, si è soffermato anche sulla prestazione di Romelu Lukaku: per Marchegiani l’attaccante belga non è Osimhen e quindi non può essere lasciato solo in attacco.

Ora Conte dovrà prendere la miglior decisione possibile per arrivare più in alto possibile dopo una prima fase di adattamento totale. Il Napoli vuole rientrare subito nella corsa in Champions League: ormai ci siamo.