Napoli, allarme Lukaku: “C’è un problema”

In casa Napoli, nonostante gli ottimi risultati recenti e l’impatto devastante del belga, scatta l’allarme Lukaku. Il belga “va salvato” e la situazione generale non è particolarmente incoraggiante. Il calciomercato dei partenopei è giudicato come incompleto nonostante il passaggio ad un modulo più congeniale alle corde di questa squadra.

Dopo l’esordio shock in casa dell’Hellas Verona il Napoli ha decisamente cambiato passo e trovato la quadra di cui aveva bisogno Antonio Conte. Fondamentali, in tal senso, i nuovi arrivi, che hanno riportato entusiasmo in uno spogliatoio praticamente depresso. Ed ora stanno arrivando anche le risposte del campo.

Tra tutti, ha avuto un impatto devastante al di sopra anche di ogni aspettativa Romelu Lukaku. Il belga si è preso subito l’attacco azzurro sulle spalle. Contro la Juventus ha faticato, soffrendo la marcatura di Bremer ma anche un atteggiamento della squadra guardingo nel primo tempo. Ed in tal senso adesso per lui suona un allarme che molti avranno sottovalutato.

Allarme sul belga per il Napoli: le ultime

Nel big match dell’Allianz Stadium, infatti, l’ex Chelsea e Manchester United ha fatto fatica a fare quanto gli chiedeva Conte. Bremer, in forma smagliante a differenza del bomber, lo ha limitato tantissimo e dopo quanto visto contro il Cagliari arriva una analisi che può essere sfuggita a molti.

A realizzarla, ai microfoni di Radio Marte, è il giornalista di “Repubblica” Antonio Corbo. Dal suo punto di vista, infatti, le squadre avversarie hanno capito come arginare Lukaku: “Tutte le squadre, dopo aver visto quanto fatto dal Cagliari con Mina, metteranno un uomo a marcare fisso il belga che dunque va salvato“.

Napoli, l’allarme: “Lukaku va salvato, il mercato…”

Bremer, infatti, ha avuto lo stesso approccio al duello che ha avuto Mina, che pure a lungo lo ha annullato. Per questo motivo il giornalista Corbo chiede a Conte di studiare delle vie alternative per salvare Lukaku, che così rischia di essere costantemente annullato. Servono delle contromisure e lavorare su sincronismi al fine di arrivare per altre vie in zona gol.

Il mercato, inoltre, è giudicato incompleto, dal momento che secondo l’editorialista restano due ruoli scoperti. E’ verosimile che anche Conte abbia individuato la problematica e ci stia già lavorando. La condizione fisica crescente e l’esplosione di McTominay, con i suoi inserimenti, non possono far altro che accelerare il processo.