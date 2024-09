Serie A, una big venduta agli arabi: arrivano conferme

In Serie A una big sta per cambiare proprietà e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, come si suol dire. Gli arabi sono pronti ad investire, dunque, anche nel nostro calcio e le altre competitor non possono non temere le ultime notizie che arrivano. Ci sono, inoltre, anche delle conferme in relazione a queste indiscrezioni.

Il mondo arabo, da qualche tempo a questa parte, ha messo gli occhi in maniera importante sul nostro movimento calcistico. E sul calcio in generale ancora di più. Basti pensare, infatti, a quanti club sono di loro proprietà. Senza tener conto di quelli in cui posseggono delle fette di quote anche piuttosto importanti.

Hanno, infatti, delle risorse enormi a disposizione da investire e gli imprenditori europei fanno fatica a tener botta in un contesto come questo. A questo si somma il fatto che il calcio è sempre di più un business e le proprietà cambiano con un ritmo impressionante. Adesso arriva la svolta anche per una big della nostra Serie A.

Serie A, una big pronta a cambiare proprietà: ci sono gli arabi

Il calcio italiano si sta attardando in maniera preoccupante rispetto a tutte le altre top 5 leghe europee. Sia in termini di investimento che come appeal a livello internazionale. Mancano investimenti strutturali e l’emblema da questo punto di vista è rappresentato dal mercato di molte squadre, fatto più di cessioni che di acquisti.

Adesso, a quanto pare, gli arabi hanno messo gli occhi in Serie A. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, dopo l’acquisizione dell’Everton i Friedkin sono pronti a cedere la Roma e sulle tracce dei capitolini ci sarebbero proprio gli arabi, che da tempo vengono accostati in maniera più o meno importante ai giallorossi. Ora arriva una svolta.

Club ceduto agli arabi: arrivano conferme

Stando a quanto raccontato da Alessio Maniero ai microfoni di Asromalive.it su Twitch, infatti, la trattativa sarebbe quanto mai concreta ed a confermargliela è stato un membro del settore giovanile della Roma per tramite di un membro del Porto.

D’altronde, pensandoci bene, è un qualcosa che sta nelle cose, soprattutto tenendo conto dell’enorme sforzo fatto dai Friedkin per acquisire l’Everton ed entrare in Premier League. Si attendono sviluppi, ma i tifosi della Roma già sognano un futuro in grande con i miliardi arabi.