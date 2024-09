Pjanic torna in Serie A: sarà prossimo avversario del Napoli

Andato via ormai da diversi anni, Miralem Pjanic è pronto a tornare in Serie A ed a farlo dalla porta principale, come si suol dire. Si tratta di un ritorno in grado di accendere i sogni dei tifosi e sarà prossimo avversario anche del Napoli in campionato. I tifosi azzurri difficilmente lo avranno dimenticato come rivale.

Siamo al cospetto di un calciatore che di recente ha avuto una brutta involuzione, ma le cui doti tecniche e balistiche sono assolutamente fuori discussione. Nel corso della sua carriera ha ricoperto vari ruoli, dimostrando una intelligenza calcistica del tutto fuori dal comune.

E’ un centrocampista completo, infatti. Nato come trequartista, con il passare del tempo ha arretrato gradualmente la propria posizione. Prima diventando una straordinaria mezzala di inserimento e di palleggio, poi completandosi con Massimiliano Allegri come vertice basso di un centrocampo a tre. Adesso può seriamente tornare in Serie A.

Il bosniaco pronto a tornare in Serie A: le ultime a riguardo

Attualmente svincolato, Miralem Pjanic è un profilo che non può di certo lasciare indifferenti i tifosi. Soprattutto quelli del Napoli. Che lo ricorderanno per le volte in cui ha fatto male al Napoli e per quel famoso fallo su Rafinha nella gara contro l’Inter, decisiva per lo Scudetto sfumato per la squadra di Sarri ed andato alla Juventus, con la mancata espulsione che ancora cerca spiegazioni.

Adesso, stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, il Genoa, dopo l’infortunio terribile alla caviglia occorso a Ruslan Malinovskyi, sta pensando proprio a Pjanic. Può essere infatti tesserato senza limiti di tempo a parametro zero e rappresenta, tra i vari profili valutati dal Grifone, sicuramente quello più affascinante. Per la sua carriera ed il suo incredibile palmares.

Pjanic di nuovo in Italia: affronterà il Napoli

Classe 1990, dopo le esperienze avare di soddisfazioni al Barcellona prima ed al Besiktas poi, Pjanic è volato negli Emirati Arabi. Ha giocato per due anni, dal 2022 al 2024, e dopo la naturale scadenza del contratto è pronto a far rientro in Serie A.

Nonostante il campionato emiratino non sia paragonabile alla Serie A, in due anni ha totalizzato ben 16 assist, dimostrando di non aver perso il suo tocco. Oltre a Pjanic, però, il Genoa valuta anche Rafinha e Candreva. La decisione, complici le difficoltà fisiche di Junior Messias, sarà presa in questi giorni. I tifosi del Genoa sognano.