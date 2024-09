Tradimento al Napoli, non rinnova: c’è un’altra big sotto

Nei confronti del Napoli Anguissa è pronto a mettere in atto un autentico tradimento. Il giocatore non rinnova e firma a parametro zero con un’altra big italiana. La notizia non farà di certo piacere ai tifosi azzurri, dal momento che la notizia arriva come un fulmine a cielo sereno. Andiamo a vedere le ultime.

In casa Napoli ormai da diverso tempo c’è aria di autentica rivoluzione. Antonio Conte ci ha tenuto a trattenere tutti i big attorno ai quali, poi, ha costruito quella che è la sua squadra. Che sta assumendo il suo aspetto in maniera costante e graduale, come è normale che sia.

Chiaramente, però, ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione e che vanno oltre quelle che sono le responsabilità e le possibilità dell’allenatore. In tal senso, in un contesto di questa natura, il centrocampista Frank Zambo Anguissa è pronto a tradire i tifosi partenopei. Non vuole rinnovare e dietro questa decisione si cela un’altra big del nostro calcio.

Il centrocampista è pronto a salutare: tradimento al Napoli

Arrivato al Napoli in una fase delicata della sua carriera dopo la parentesi deludente al Fulham, in azzurro Anguissa è letteralmente rinato, al netto delle gare deludenti ed amare della passata stagione. In un contesto però che si era complicato per tante faccende. Adesso arriva la svolta.

Stando a quanto raccontato da MondoSportivo.it, infatti, Anguissa ha deciso che non rinnoverà il suo contratto con il Napoli in scadenza alla fine di questa stagione. Con il presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbe arrivati ad un autentico scontro e la frattura in questione sembra essere diventata insanabile. Ed a quanto pare dietro ci sarebbe un’altra big del nostro calcio.

Anguissa ai saluti, c’è una big italiana dietro il mancato rinnovo

A quanto pare, infatti, l’intenzione del Napoli è quello di lasciarlo andare già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero. Un rischio che gli azzurri non possono correre, soprattutto visti i recenti sforzi fatti in sede di calciomercato estivo.

Dietro, però, ci sarebbero Inter, Milan e soprattutto la Juventus, con Giuntoli che vuole tornare a lavorare con lui e girare un ennesimo colpo mancino al suo ex club, vale a dire il Napoli. Se dovesse finire così, quello di Anguissa sarebbe un autentico tradimento ad un club come quello azzurro che lo ha fatto rinascere. E soprattutto nei confronti dei tifosi.