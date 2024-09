Napoli-Palermo, Conte preoccupato: spunta il dato a sorpresa

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Palermo in Coppa Italia: spunta il retroscena da urlo, Conte subito preoccupato

Sarà una delle poche settimane con il doppio impegno settimanale per il Napoli. C’è la sfida da non sottovalutare contro il Palermo: un momento decisivo per affrontare la gara con le pinze. Il nuovo dato ha allarmato subito Antonio Conte che dovrà stare attento ad una dinamica nello specifico: ecco quale.

La squadra azzurra vuole puntare in alto per consolidarsi nelle zone alte della classifica di Serie A. Pochi minuti fa ecco il dato clamoroso in vista della sfida di Coppa Italia contro il Palermo: Conte è già preoccupato per un motivo ben preciso. Il divario tra le due squadre è molto ampio: il Napoli è partito forte anche in campionato, ma mai dire mai nel calcio. Il nuovo dato che arriva direttamente dalla Sicilia e che fa ben sperare ai tifosi rosanero.

Napoli-Palermo, l’insidia è dietro l’angolo: il dato clamoroso

Una voglia immensa di pensare in grande dopo la passata stagione che è stata terribile sotto ogni punto di vista. Conte ha saputo toccare le corde giuste dello spogliatoio azzurro: serve una prova importante in Coppa Italia. Tanti debutti dal primo minuto: l’allenatore azzurro ha in mente una nuova rivoluzione totale. Spunta il dato che preoccupa l’allenatore del Napoli.

Come riportato in anteprima dal portale stadionews.it, il Palermo ha superato già tre club importanti di livello: Monza e Leicester in amichevole, mentre il Parma ai trentaduesimi di Coppa Italia. La squadra rosanero guidata da Dionisi ha messo in mostra un’ottima solidità in difesa grazie alla rapidità e qualità degli esterni offensivi come Di Francesco, al momento in dubbio per Napoli.

Il Palermo darà filo da torcere al Napoli che vorrebbe subito superare il turno di Coppa Italia senza arrivare ai rigori com’è avvenuto contro il Modenia. Nuovo dato insidioso per gli azzurri: Conte sta pensando anche ad una rivoluzione completa mandando in campo chi è stato impiegato poco finora.

Servirà una grande prova di forza per gli azzurri: Marin e Ngonge partiranno dal primo minuto per la prima volta in stagione. Chance possibile anche per Folorunsho in campo a Torino negli ultimi finali di partita contro la Juventus. Conte lo sa bene: la gara non andrà presa sotto gamba.