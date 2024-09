Napoli, l’ex giocatore contro Conte: “Non può stare in panchina”

La rivoluzione di Antonio Conte è appena iniziata, ma spunta la critica dell’ex giocatore del Napoli: Conte subito l’ha capito, la scelta

Un momento decisivo per pensare in grande con la nuova euforia intorno alla squadra azzurra. Grazie al lavoro di Conte, in campo e fuori, il Napoli è tornato a gioire nel corso di queste lunghe settimane: il meglio deve ancora venire. L’ex calciatore del Napoli ha voluto precisare un aspetto importante che riguarda da vicino le scelte dell’allenatore azzurro.

Sono state settimane di apprendistato anche per Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha provato vari sistemi di gioco, ma spunta il retroscena per la sfida contro la Juventus. Dal mercato sono arrivati diversi rinforzi di livello internazionale: ora toccherà a Conte mettere insieme tutti i pezzi del puzzle per riportare gli azzurri nella posizione più alta in classifica. Dopo il decimo posto della passata stagione, ora è arrivato il sereno nello spogliatoio del Napoli.

Napoli, la critica contro Conte: tutta la verità sulla scelta del modulo

Finalmente è tornato il sereno in casa Napoli, ma l’ex giocatore azzurro ha voluto precisare un aspetto: la rivoluzione di Conte è arrivata per un motivo ben preciso, ecco il motivo. Una rivoluzione strategica per esaltare alcune dinamiche all’interno della sua rosa: spunta la riflessione decisiva.

L’ex calciatore del Napoli, Emanuele Giaccherini, ora talent di Dazn ha rivelato un aspetto da non sottovalutare: “Il cambio di modulo è dovuto a McTominay, non può stare in panchina”. Subito dopo si è soffermato sullo stesso centrocampista scozzese arrivato dal Manchester United: “Lui è un giocatore forte, fa entrambe le fasi…ti va a sostegno dell’attaccante. Un giocatore totale che sa fare tutto”.

Ora Conte dovrà cercare così di prendere la miglior decisione possibile in ottica futura. Il Napoli vuole superare l’ostacolo Palermo in Coppa Italia per poi concentrarsi sulle prossime sfide di campionato contro Monza e Como. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions senza troppi giri di parole: al momento lo Scudetto resta un miraggio, ma mai dire mai nel calcio.

Il Napoli ha iniziato un nuovo corso tecnico con Antonio Conte che ha sempre dimostrato la sua vera forza al primo anno: ora i tifosi azzurri sperano di conquistare un trofeo il prima possibile, ma le avversarie in Italia sono ostiche.