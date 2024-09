Ex Napoli, Ancelotti dice addio al Real: svelata l’ultima squadra

Una carriera ricca di successi per Carlo Ancelotti: arriva subito l’addio, svelata la sua ultima squadra. I tifosi a bocca aperta

L’allenatore italiano è diventato uno dei più vincenti della storia. Ha provato anche l’esperienza al Napoli che non è finita nel migliore dei modi, ma ha ritrovato stabilità e felicità sulla panchina del Real Madrid. Ora Carlo Ancelotti ha spiazzato tutti con il suo annuncio in conferenza stampa: ecco la sua ultima squadra della sua carriera entusiasmante.

Dal Milan al Real Madrid per continuare a trionfare in campionato e in Champions League. Alcune tappe della sua carriera sono da dimenticare, ma l’allenatore emiliano ha messo sempre la faccia mostrando un senso d’appartenenza fuori dal comune. Nel corso degli ultimi mesi ha ricevuto anche nuove proposte allettanti per il suo futuro, ma in conferenza stampa ha rivelato anche la sua ultima squadra dopo il Real Madrid.

Ex Napoli, la verità di Ancelotti: tifosi senza parole

Una voglia immensa di regalare altri successi alle merengues dopo tante stagioni emozionanti. A Madrid ha trovato lo spogliatoio perfetto per le sue idee: Ancelotti ha dimostrato di essere un gestore eccellente di campioni nonostante il passare degli anni.

Ancelotti ha allenato le migliori squadre del mondo partendo dalla Reggiana per poi arrivare al Real Madrid. Ha vinto Scudetti e Champions League a non finire a partire dai tempi gloriosi del Milan: pochi minuti fa l’allenatore emiliano ha parlato anche della sua ultima squadra.

I blancos sfideranno l’Alaves in Copa del Rey e così Ancelotti ha parlato in conferenza stampa del suo ritiro: “Non è un appuntamento, come nessun altro. Mi piace fare questo lavoro e la mia fatica non è quella dei giocatori”. Successivamente: “La pressione e la responsabilità mi piacciono. Non c’è una data di scadenza“. Infine, ha rivelato: “Voglio continuare, mi piacerebbe restare qui per molti anni”.

Nei mesi scorsi l’allenatore italiano è stato accostato anche alla panchina della Nazionale brasiliana alla ricerca di un valido selezionatore: in tanti erano entusiasti di questa possibilità, ma alla fine ha preferito il Real Madrid ancora una volta. Nella capitale spagnola è ormai di casa raggiungendo traguardi impressionanti, ma non ha intenzione di smettere proprio ora.

Vivrà ancora diverse stagioni da protagonisti alla guida del Real: poi arriverà il suo ritiro meritato dando spazio anche al figlio Davide Ancelotti che è voglioso di una avventura tutta per lui dopo i lunghi anni da collaboratori di papà Carlo.