Napoli, Lukaku in sofferenza: il gesto di Conte spiazza tutti

Romelu Lukaku è stato criticato ferocemente dopo la sfida contro la Juve. Conte ha in mente un piano, ecco la decisione per il belga

L’attaccante del Napoli è tornato a segnare gol importanti, ma subito ha iniziato a soffrire un aspetto decisivo. Ecco l’aspetto su cui dovrà lavorare Conte: ha già preso la decisione in vista delle prossime sfide degli azzurri. Subito è entrato nelle dinamiche di gruppo del Napoli, ma ora serve qualcosa in più per continuare alla grande la sua avventura in azzurro. La decisione di Conte ha lasciato tutti senza parole: il belga è già in sofferenza, cosa succederà?

Una prestazione da dimenticare contro la Juventus per l’attaccante belga del Napoli. Bremer l’ha surclassato in ogni zona del campo: il difensore brasiliano è stato premiato come migliore in campo dopo la sfida dell’Allianz Stadium. Lukaku ha collezionato zero tiri nello specchio della porta con 18 tocchi complessivi, ma soltanto due sono arrivati in area di rigore della Juventus.

Napoli, la decisione su Lukaku: l’intreccio con Conte

L’allenatore azzurro si aspetta di più dall’attaccante belga. L’ha preteso a tutti i costi per sostituire alla grande Victor Osimhen: ecco la sua decisione a sorpresa, i tifosi a bocca aperta dopo la scelta di Antonio Conte.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’attaccante belga andrà in panchina in Coppa Italia pronto a subentrata qualora ci fosse bisogno. Lukaku vuole regalare nuovi successi agli azzurri, ma si riposerà in vista delle gare contro Monza e Como. La sofferenza è già arrivata nel mese di settembre: non ha svolto la preparazione con la squadra ed ora sta pagando una misera condizione fisica dopo l’entusiasmo iniziale contro Parma e Cagliari.

Conte lo conosce molto bene e subito in conferenza stampa ha rivelato: “Deve ancora entrare in condizione come pretendo io”. Un feeling nato ai tempi dell’Inter: l’attaccante belga si fida ciecamente dell’allenatore leccese, ma serve compiere uno step in avanti decisivo per riportare il Napoli in Champions League.

Sicuramente non si tratterà di problemi di massa, ma soltanto di condizione atletica e ritmo partita: due aspetti fondamentali subito da far ritrovare a Romelu Lukaku. Il Napoli vuole subito volare in classifica per consolidarsi nella zona Champions League: è questo l’obiettivo primario della squadra azzurra.

Con il belga che vuole subito ritrovare la forma migliore, ma ormai ci siamo per sognare in grande: lo Scudetto resta al momento un miraggio.