Napoli nei guai: denuncia arrivata, gli scenari

Brutte notizie per quanto riguarda il Napoli. In queste ultime ore sarebbe arrivata una denuncia destinata a cambiare molte cose in casa partenopea

È un Napoli che lavora sul campo per preparare al meglio la doppia sfida contro Palermo e Monza, ma allo stesso tempo deve fare i conti con questioni extracampo che potrebbero creare qualche piccola difficoltà. In queste ultime ore, infatti, sarebbe stata presentata una denuncia nei confronti della società partenopea. Un pugno duro che era nell’aria considerato quanto successo in passato, ma che ora potrebbe costringere gli azzurri a rivedere i programmi.

Secondo quanto riferito da calcionapoli24, un calciatore ha deciso di utilizzare un pugno duro nei confronti del Napoli. Denuncia e una richiesta molto chiara. Per il momento siamo solamente nella fase iniziale della vicenda e ancora può succedere praticamente di tutto. Vedremo se alla fine la spunteranno i partenopei oppure Antonio Conte sarà costretto a fare un passo indietro su una decisione presa con la società nelle scorse settimane.

Napoli nei guai: c’è la diffida, gli scenari

Il calciomercato del Napoli non è stato sicuramente semplice. La vicenda Osimhen ormai la conosciamo tutti e sappiamo anche come è andata a finire. Ora, però, c’è un’altra questione destinata a tenere banco ancora per diverso tempo e che potrebbe avere scenari clamorosi.

Mario Rui, infatti, avrebbe diffidato il Napoli e chiesto il reintegro in rosa. Ricordiamo che il portoghese non si sta allenando con i compagni dopo i diversi no alle offerte arrivare in estate. Una posizione dura che lo ha portato, non solo a rompere definitivamente con i partenopei, ma anche con il suo entourage. Ora, però, l’esterno è pronto ad una sua battaglia personale per provare ad allenarsi ancora una volta con il gruppo in attesa di gennaio, quando a quel punto dovrà quasi certamente lasciare Napoli per non creare ulteriori problemi.

Ora si apre una vera e propria battaglia legale. Il calciatore si è appellato all’AIC e l’articolo 11.1 del contratto collettivo permette l’esclusione dagli allenamenti quando le condotte tenute dal calciatore non sono ritenute idonee. Naturalmente esiste anche la possibilità da parte del giocatore di chiedere il reintegro e, in caso di via libera, il tesserato ha diritto a ottenere il risarcimento del danno oltre che la risoluzione del contratto. Insomma, una patata bollente non semplice da gestire in casa Napoli. Ma Mario Rui sembra pronto ad un braccio di ferro per raggiungere determinati obiettivi.