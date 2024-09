Osimhen alla Juventus: cosa c’è sotto, il retroscena

Victor Osimhen alla Juventus è una voce che si fa sempre più insistente. Ma cosa c’è di vero? Il retroscena sul possibile passaggio in bianconero

Negli ultimi giorni si sta parlando molto del possibile passaggio di Osimhen alla Juventus. Le prime partite di questa stagione hanno evidenziato una chiara difficoltà per i bianconeri in attacco. Tre 0-0 consecutivi in campionato sono la conferma che qualcosa in quel reparto non va. Thiago Motta in estate aveva chiesto Zirkzee in caso di cessione di Vlahovic, poi il serbo è rimasto e l’olandese è andato in Premier. Ma le prestazioni del serbo continuano a non essere convincenti e alla Continassa sta prendendo piede l’ipotesi di una sua cessione.

Partenza che porterebbe la Juventus in estate a dover andare forte su un calciatore e il nome in cima alla lista di Giuntoli potrebbe essere proprio Osimhen. Il direttore sportivo bianconero lo ha portato a Napoli ed ora lo accoglierebbe volentieri anche a Torino. Ma non si tratta di un colpo semplice da mettere a segno. Il motivo.

Calciomercato: Juventus su Osimhen, i dettagli

Osimhen in Turchia sta facendo molto bene e dal Galatasaray non escludono la possibilità di una sua permanenza oltre questa stagione. Ipotesi molto difficile visto che il giocatore ha voglia di ritornare nel calcio che conta tanto da aver spinto per l’inserimento di una clausola rescissoria più bassa nel nuovo contratto con il Napoli. Una volontà che ha portato nelle ultime ore a parlare molto di Juventus.

Il nigeriano, come sappiamo, ha ormai definitivamente rotto con il Napoli e questo lo ha portato già in estate a valutare la possibilità di restare in Serie A (Milan ndr). Ma alla fine le condizioni economiche non hanno permesso di chiudere questo affare. Stando a quanto riferito da tuttomercatoweb.com, l’unica squadra in Italia ad avere le possibilità di arrivare a Osimhen durante il prossimo calciomercato estivo sarebbe proprio la Juventus grazie anche alla cessione di Vlahovic.

Un ipotesi che ad oggi resta comunque complicata. ADL è ancora scottato dal caso Higuain e nelle sue intenzioni non c’è la volontà di rinforzare una concorrente. Da qui la scelta di non far valere la clausola di 80 milioni per le squadre italiane. Ma i bianconeri, in caso di addio del serbo, potrebbero arrivare anche ad una cifra intorno ai 100 milioni. In quel caso come si comporterebbe De Laurentiis? Difficile dirlo. La speranza resta quella di cedere Osimhen nei primi giorni di calciomercato per togliere i bianconeri dai giochi.