Dal Napoli alla Roma: furia ADL, blocca tutto

La Roma ha fatto un tentativo per un tesserato del Napoli, ma De Laurentiis ha bloccato tutto non aprendo mai a questo trasferimento

Il calciomercato non si ferma mai. La sessione estiva si è chiusa ormai da qualche settimana, ma le trattative proseguono e nelle ultime ore è uscita una ulteriore notizie: la Roma ha fatto un tentativo per un tesserato del Napoli senza però trovare terreno fertile da parte della società partenopea. De Laurentiis ha immediatamente chiuso le porte a questo trasferimento ribadendo l’importanza del diretto interessato.

Uno stop che ha portato la squadra giallorossa a dover cambiare i programmi e puntare su un altro obiettivo. Il no da parte del Napoli conferma anche la volontà da parte del presidente dei partenopei di non cambiare il programma iniziato in questa stagione con Antonio Conte. I piani sono molto chiari e per il momento non c’è nessuna intenzione da parte di De Laurentiis di fare un passo indietro.

La Roma ci prova: no di De Laurentiis

Sono stati giorni non semplici in casa Roma. Le dimissioni da parte di De Rossi hanno un po’ alimentato la tensione all’interno della piazza giallorossa tanto che l’ormai ex Souloukou è stata messa sotto scorta per minaccia. Una vicenda che ha portato il CEO a fare un passo indietro e lasciare il ruolo di amministratore delegato dei giallorossi. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, il club capitolino per la successione aveva individuato un nome chiave per il Napoli.

Stiamo parlando di Andrea Chiavelli, persona da tempo vicina a De Laurentiis e impegnata sia sul campo che nel mondo cinematografico. Per questo motivo da parte di ADL non c’è stata l’apertura ad una trattativa. Per il presidente del Napoli la sua spalla destra è incedibile e non c’è mai stata l’intenzione di dare il via libera al trasferimento alla Roma dei Friedkin. E così i giallorossi hanno dovuto cambiare obiettivo per la sostituzione di Souloukou.

Il progetto di De Laurentiis è molto chiaro e il presidente ha intenzione di continuare ad essere circondato da persone di fiducia. Una di queste è sicuramente Chiavelli. Proprio per questo motivo è arrivato il no secco alla proposta della Roma. I Friedkin lo avevano pensato come Ceo dopo le dimissioni della Souloukou, ma la trattativa si è fermata sul nascere visto che ADL in questo momento lo ritiene incedibile.