Serie A: vertice e ultimatum al tecnico, pronto il sostituto

In Serie A le prossime partite si preannunciano decisive per diversi tecnici. Una società sarebbe pronta a dare un ultimatum. Pronto il sostituto

Se l’ultima giornata non ha portato ad esoneri, si può dire che sono molte le panchine ancora in bilico. I prossimi turni si preannunciano decisivi per molti tecnici. E, stando alle ultime indiscrezioni, in queste ore ci dovrebbe essere un vertice tra il club e il tecnico per fare un punto della situazione e ribadire la necessità di fare un passo di cambio importante.

L’obiettivo del club è quello di riuscire a dare una scossa e non lasciare più punti per strada. Se sarà così, allora il matrimonio con il tecnico proseguirà. In caso di un ulteriore momento di difficoltà, non è da escludere che si possa procedere con un esonero. Naturalmente stiamo parlando attualmente di una ipotesi visto che, almeno per adesso, non si ha nessuna intenzione di cambiare la panchina.

Serie A: incontro con la società, le ultime

L’ultima prestazione in campionato non è assolutamente piaciuta alla società. L’inizio di stagione non è stato sicuramente come ci si aspettava e per questo motivo ci si attende un cambio di passo importante a partire dalla prossima partita. Non si può parlare assolutamente di tecnico a rischio, ma certamente il giudice sarà il campo e non ci resta che aspettare ancora qualche settimana per avere un quadro più chiaro.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nelle prossime ore è previsto un incontro tra Oaktree e Simone Inzaghi dopo una partenza non facile. 8 punti in 5 giornate sono un bottino davvero misero per una squadra che punta alla vittoria dello Scudetto e per questo motivo da parte della società ci si attende un cambio di passo a partire da Udinese. In caso di ulteriori errori, non è da escludere che possa decidere di dare una scossa cambiando in panchina.

Ipotesi molto remota, ma il calcio ci ha insegnato che nulla è impossibile e non ci resta che aspettare ancora qualche settimana per avere un quadro più chiaro. Pensando ad un eventuale esonero, l’Inter potrebbe puntare su un tecnico straniero come Tuchel o Klopp. Ma possiamo dire che per il momento sono solo suggestione. La volontà è quella di poter continuare con Inzaghi nella speranza di poter cambiare passo dopo un periodo non sicuramente facile.