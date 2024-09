Napoli, nuovo rinforzo dal Mallorca: Conte l’ha convinto

La stagione è appena cominciata ed il calciomercato è finito da poco, eppure il Napoli già starebbe lavorando in ottica futura.

Stando alle ultime notizie, infatti, in totale sinergia con Antonio Conte, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe alla ricerca di quale profilo interessante col quale andare a rinforzare e completare la mediana partenopea nel prossimo calciomercato. Tanti nomi potrebbero fare al caso del salentino, che come già successo nel corso dell’estate, ha già fatto un nome alla sua dirigenza, e quello dovrà essere.

Manna e De Laurentiis si sono dunque subito rimboccati le maniche con l’obiettivo di far sbarcare in quel di Napoli a gennaio il calciatore del Mallorca.

Il Napoli fa spesa in Spagna: acquisto dal Mallorca

Questo Napoli è già forte di suo, ma si sa che uno come Antonio Conte non si accontenta mai, soprattutto quando c’è da dimostrare. A differenza delle rivali, la formazione partenopea quest’anno non ha competizioni europee, motivo per il quale dovrà essere la prima contendente allo scudetto.

Per farlo, però, c’è bisogno di continuità ma soprattutto profondità della rosa, cosa alla quale club e staff tecnico auspicano di raggiungere nel corso del prossimo calciomercato invernale. Dopo aver investito tanto, e bene, la scorsa estate, a gennaio De Laurentiis compirà degli accorgimenti su richiesta, ovviamente, di Antonio Conte, il quale avrebbe già fatto un nome alla sua dirigenza, profilo interessante che potrebbe apportare fisicità e qualità alla mediana azzurra.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, il Napoli sarebbe finito sulle tracce di Samu Costa del Mallorca, centrocampista difensivo portoghese, ex Almeria, che da due stagioni a questa parte si destreggia e mette in mostra con la maglia degli isolani, con i quali ha registrato in questa prima parte della stagione 2024/25 7 presenze in campionato, aggiungendo a referto anche un assist.

Colpo dal Mallorca: affare da 10 milioni

Il centrocampo del Napoli potrebbe rinforzarsi con Samu Costa. Il portoghese classe 2000 è l’ultima richiesta di Antonio Conte, che avrebbe visto nel giocatore del Mallorca il profilo ideale col quale andare a completare la propria squadra in vista di una seconda parte di stagione particolarmente intensa, dove la formazione partenopea tenterà l’all-in per lo scudetto.

Al momento le parti non sarebbero ancora entrate in contatto, ma l’impressione è che qualcosa possa iniziare a muoversi già a partire dalle prossime settimane, con il Napoli che potrebbe anche essere disposto a mettere sul tavolo del Mallorca 10 milioni di euro per il cartellino di Samu Costa, valutazione che fa del giocatore il noto portale di statistiche Transfermarkt. Qualora quest’operazione dovesse andare in porto, Folorunsho potrebbe essere liberato, casomai in direzione Lazio. Staremo a vedere.