Conte: nuovo ruolo per tre calciatori, testati contro il Palermo

Ad un mese, e poco più, dall’inizio della stagione, il Napoli non ha ancora uno stile di gioco predefinito.

Nel corso di queste settimane Antonio Conte si è divertito tanto a cambiare moduli e giocatori, dando spazio praticamente a chiunque, a conferma del fatto che per lui tutti sono importanti. L’impressione, però, è che il salentino possa ancora dare libero sfogo alla sua creatività, visto e considerato che in occasione della partita di Coppa Italia contro il Palermo, l’allenatore azzurro potrebbe cambiare ancora una volta, modulo, interpreti ed addirittura ruoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, Antonio Conte è pronto a testare tre giocatori in dei nuovi ruoli, inediti rispetto allo stile di gioco degli stessi.

Conte stravolge ancora il Napoli: pronto a testare tre di loro

Antonio Conte a Napoli si sta divertendo e sperimentando, perché non è un caso che dall’inizio della stagione l’allenatore salentino non ha praticamente quasi mai riproposto in campo gli stessi 11 e lo stesso modulo. Questo a dimostrazione del fatto che la rosa è forte, anche se non troppo lunga, ma su questo l’ex Tottenham ci sta lavorando, formando i suoi giocatori a poter ricoprire più ruoli, non i loro predefiniti.

Esperimenti del genere sono ammessi in allenamento, non in partite ufficiali, eppure Antonio Conte è pronto a farlo giovedì sera in occasione della partita di Coppa Italia contro il Palermo. L’allenatore salentino è infatti pronto a testare tre giocatori in ruoli completamente inediti, così da riuscire effettivamente se questi possano fare al caso suo o c’è bisogno di puntare su altro. L’impressione, però, è che la qualità di questi possa non deludere, ma come sempre, è il campo il giudice supremo.

Stando dunque a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte rivoluzionerà il Napoli anche contro il Palermo, disegnando addosso a Pasquale Mazzocchi, Leonardo Spinazzola Cyril Ngonge dei ruoli tutti nuovi che potranno permettere loro di ritagliarsi un ruolo importante all’interno di questa squadra.

Ruoli nuovi e undici cambiato negli interpreti: l’idea di Conte

Il Napoli vuole vincere la Coppa Italia, e l’ha confermato anche oggi a Radio CRC Mathias Olivera. Per farlo, però, c’è da superare l’ostacolo Palermo, non insormontabile ma comunque ostico. Per questo motivo sarebbe meglio affidarsi ai migliori, eppure Antonio Conte si fida tanto dei suoi al punto che sarebbe pronto a cambiare, ancora, formazione.

Stando a La Gazzetta dello Sport, infatti, il salentino avrebbe intenzione di proporre Mazzocchi e Spinazzola negli inediti ruoli di terzino destro e sinistro, con Ngonge, invece, addirittura da mezz’ala, così da non abbandonare il 4-3-3. Mezz’ala o no, il belga giocherà, dove è tutto da capire, perché potrebbe anche essere inserito da esterno nel 4-2-3-1, che dovrebbe accogliere nell’undici titolare Gilmour e Folorunsho. Staremo a vedere.