Napoli-Palermo: due infortunati di lusso, l’annuncio

Giovedì sera, allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Palermo si giocheranno il passaggio del turno in Coppa Italia, obiettivo dichiarato degli uomini di Antonio Conte.

Ancor prima di cominciare, però, la partita di Napoli ha già perso due giocatori importantissimi, possibili protagonisti, a causa di infortuni tanto gravi quanto diversi fra loro. A confermarlo nel corso della conferenza stampa di oggi l’allenatore, già al lavoro insieme al suo staff per capire come andarli a sostituire.

Ovviamente sarebbe stato meglio averli in campo, senza alcun ombra di dubbio, ma la rosa è tanto profonda quanto competitiva, al punto che chiunque scenderà al posto loro non li farà rimpiangere, anche perché non dovrà essere diversamente se si vuole vincere.

Due infortunati di lusso saltano Napoli-Palermo

Napoli-Palermo è alle porte, con entrambe le squadre che si stanno preparando al meglio per riuscire a passare il turno ed andare avanti in una competizione, la Coppa Italia, che oggi Mathias Olivera ha dichiarato essere l’obiettivo primario della squadra di Antonio Conte per questa stagione.

Questa affascinante sfida che abbracciata l’Italia meridionale non va in scena però dal 2017, ultima annata del Palermo in Serie A prima delle retrocessione del fallimento. Dopo tutto questo tempo queste due squadre torneranno dunque ad affrontarsi, con i rosanero che non hanno alcuna intenzione di fare da passerella al Napoli, decisamente favorito dai propostici. La squadra di Alessio Dionisi, però, ha da fare i conti con due infortuni piuttosto gravi, che costringono l’ex allenatore del Sassuolo a fare a meno di giocatori fondamentali per la sua filosofia di gioco.

Stando alle ultime notizie, infatti, in quel di Napoli il Palermo dovrà fare a meno di Blin e Verre, anche se per quest’ultimo c’è una fievole speranza che potrò essere spenta fra mercoledì sera e giovedì mattina, quando Dionisi comunicherà la lista dei convocati per quest’affascinante trasferta.

Out in Napoli-Palermo: l’annuncio dell’allenatore

Già in difficoltà di suo per la falsa partenza in campionato, il Palermo di Alessio Dionisi dovrà fare a meno di Verre e Blin contro il Napoli, anche se le condizioni del primo sono ancora tutte da valutare. A confermarlo in conferenza stampa oggi proprio l’allenatore rosanero, che oltre a presentare l’affascinante sfida contro i partenopei al Maradona, dove ha praticamente sempre perso in carriera, riportato dai colleghi di tuttonapoli.net, ha fatto anche il punto sui due infortunati, e più, della sua rosa dicendo:

“Alcuni stanno già facendo una parte di allenamento con la squadra. Questi giorni ci serviranno per capire se sono disponibili per Napoli, oppure lavoreranno per la prossima partita che è altrettanto importante. Verre sta recuperando, lo sto vedendo vicino alla squadra. L’unico infortunio lungo è Blin, purtroppo; è un giocatore importante, lo tornerà a essere”.