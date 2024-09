Napoli: affare con il Bayern, si chiude a gennaio

A Napoli si guarda già al calciomercato invernale. Possibile una trattativa con il Bayern per chiudere un colpo importante per Conte

È un Napoli intenzionato a rendere la rosa attuale ancora più forte della precedente. Antonio Conte ha già individuato le priorità per portare la squadra ad essere maggiormente completa e durante il calciomercato invernale si proverà a dare al tecnico i giocatori utili per fare in modo di avere tutti i reparti lunghi e di livello.

Le idee sono molto chiare: la priorità in questo momento è un esterno destro per poter magari in futuro pensare di ritornare al classico 3-5-2. Ma non sono da escludere delle sorprese soprattutto in caso di uscite. I ragionamenti sono in corso e presto si inizieranno le trattative per valutare la fattibilità dell’operazione e, di conseguenza, arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa dal Bayern, i dettagli

Il Napoli durante il calciomercato invernale proverà a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. La priorità in questo momento riguarda un esterno destro, ma non è da escludere che possano arrivare anche altri rinforzi soprattutto se ci saranno uscite. Per il momento si tratta solamente di ipotesi e suggestioni e Valter Di Maggio, direttore di Kiss Kiss, svela quale è il suo sogno per la prossima sessione.

Il direttore di Kiss Kiss spera di rivedere Kim con la maglia del Napoli. Il coreano continua ad avere grosse difficoltà con il Bayern Monaco tanto che si è parlato della possibilità di un ritorno in Italia, ma con una maglia diversa, già in estate. Poi alla fine non si è fatto nulla e il centrale è rimasto in Germania. Ma ora a gennaio potrebbero riaprirsi le possibilità di un trasferimento e sono in corso tutti i ragionamenti del caso per trovare la giusta soluzione.

Al momento il ritorno al Napoli è solo una semplice suggestione. Di Maggio spera in un ritorno di Kim e sarebbe disposto a cedere a titolo definitivo Ngonge, Juan Jesus, Zerbin e un altro giocatore pur di arrivare coreano. Diciamo che per ora non c’è nessuna trattativa per il ritorno del coreano durante il calciomercato invernale. Naturalmente tutto può succedere e non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.