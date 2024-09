Napoli: ritorna il campione d’Italia, spunta l’indizio

Il Napoli vuole rinforzarsi a gennaio e potrebbe tornare un campione d’Italia. Spunta un indizio che fa sognare i tifosi e non solo

Il Napoli sogna lo Scudetto e per provare a conquistarlo è alla ricerca di giocatori in grado di alzare la qualità della rosa a disposizione. Per il momento sono in corso tutte le valutazioni del caso, ma ben presto Manna potrebbe passare all’attacco e iniziare tutte le trattative per capire se ci sarà oppure no l’opportunità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

E nelle ultime ore si parla di un possibile ritorno a Napoli di un campione d’Italia durante il calciomercato invernale. Il giocatore piace molto ad Antonio Conte e il tecnico sarebbe assolutamente d’accordo sul suo arrivo in terra partenopea. Ora resta da capire se davvero ADL deciderà di piazzare un colpo simile oppure reputerà che non è il caso di puntare su una cosiddetta minestra riscaldata. Un quadro più chiaro su questo lo si avrà solamente nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: Conte dice sì, ritorna in azzurro?

Riflessioni in corso e decisioni che Manna prenderà insieme a Conte e ADL su come muoversi a gennaio. Ma le idee sono molto chiare: le priorità ad oggi sono un esterno destro e un centrale di difesa. Non è da escludere che si possa puntare anche su un centrocampista con caratteristiche offensive soprattutto se dovesse essere confermata l’intenzione di Conte di puntare sul 4-3-3 o sul 4-2-3-1.

I nomi sul taccuino di Manna sono diversi, ma attenzione alla suggestione Elmas. Il macedone lo scorso gennaio ha deciso di lasciare Napoli per iniziare una esperienza in Germania con il Lipsia. Il club tedesco ha sborsato 24 milioni di euro, ma il rapporto non è mai assolutamente decollato. Poche presenze e la volontà da parte del giocatore di cambiare squadra. Ed ecco che il Napoli potrebbe tornare nuovamente in corsa considerato anche l’apprezzamento di Conte nei confronti del giocatore.

Ma c’è di più. Come evidenziato da Chiamarsi Bomber sui social il giocatore ha ancora la foto profilo con la maglia del Napoli. Una sorta di nostalgia oppure un chiaro messaggio sulla sua volontà di tornare in azzurro? Difficile in questo momento avere delle certezze. Di sicuro parliamo di un giocatore che si esalterebbe con il modulo di Conte. Ora la palla passa direttamente ad ADL e a Manna. Se riterranno il macedone il rinforzi giusto per il calciomercato estivo e le condizioni economiche lo permetteranno, allora il colpo si chiuderà. In caso contrario resterà una semplice suggestione il suo ritorno a Napoli.