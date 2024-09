Osimhen in Serie A: Juve e Milan beffate, maxi-offerta al Napoli

Victor Osimhen continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Una big potrebbe presentare un’offerta e beffare Juve e Milan

Il Galatasaray spera di confermalo, Chelsea e le altre big sognano di strapparlo alla concorrenza e al Napoli. Per Osimhen durante il calciomercato estivo è pronta ad aprirsi una vera e propria asta. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il nigeriano la prossima stagione si trasferirà a titolo definitivo. ADL non ha intenzione di cederlo in prestito e per questo motivo da giugno si inizierà a valutare la giusta soluzione e per il giocatore.

Negli ultimi giorni sta diventando sempre più forte l’ipotesi di una permanenza in Serie A durante il calciomercato. E una big potrebbe decidere durante il calciomercato estivo di mettere sul piatto una proposta di importante per strappare il sì del Napoli e anticipare la concorrenza di Juventus e Milan oltre che naturalmente alla concorrenza delle squadre estere.

Calciomercato: Osimhen in Serie A, con chi firma

Victor Osimhen al Galatasaray sta dimostrando di essere ancora una volta decisivo e per questo motivo sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino. Attualmente la pista estera resta favorita per due motivi: la clausola rescissoria (non valida per l’Italia ndr) fissata a 80 milioni di euro e la volontà da parte di ADL di non cederlo ad una diretta concorrente. Ma in queste ultime ore è uscita una possibilità da tenere in considerazione e non riguarda la Juventus e la possibile cessione di Vlahovic.

Secondo quanto riferito da un sondaggio di calciomercato.it, i tifosi dell’Inter hanno individuato in Osimhen il rinforzo ideale durante il calciomercato estivo in caso di una cessione di Lautaro. Da precisa che al momento l’addio dell’argentino non è nei programmi, ma il momento non facile del Toro porta i supporters nerazzurri ad aprire ad una sua cessione per poi andare a prendere un attaccante importante come il nigeriano.

La cessione di Lautaro sicuramente cambierebbe le carte in tavola nella corsa a Osimhen. Infatti, l’Inter riuscirebbe ad avere nelle mani un gruzzoletto importante e a quel punto ADL potrebbe essere costretto a dire sì a questa proposta. Naturalmente stiamo parlando di una semplice ipotesi. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se si potrà il tutto trasformare in realtà oppure no.