Colpo a zero nel 2025: il Napoli anticipa l’arrivo a gennaio

Il Napoli lavora per anticipare un colpo di calciomercato a gennaio. Il contratto è in scadenza nel 2025 e i partenopei lo vogliono subito

Il Napoli è stato protagonista durante il calciomercato estivo ed ora lo vuole essere anche nella sessione invernale. Antonio Conte si aspetta almeno due acquisti per completare la rosa, ma non sono da escludere delle sorprese. Manna, infatti, resta attento alle occasioni che potrebbero arrivare a gennaio e per questo motivo non possiamo escludere acquisti che per ora non sono assolutamente in programma.

Secondo quanto riferito da Konur, il Napoli sta seguendo da vicino un calciatore in scadenza nel 2025. L’ipotesi di prenderlo a zero non è assolutamente svanita, ma sono in corso anche valutazioni sulla possibilità di anticipare il suo arrivo durante il calciomercato invernale. Si tratta di un profilo che si sposa alla perfezione con il nuovo progetto azzurro e nelle prossime settimane la trattativa potrà entrare nel vivo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: colpo low cost, chi arriva

ADL l’ha ripetuto più di una volta: il Napoli vuole tornare a vincere senza fare eccessi dal punto di vista economico. Per questo motivo Manna nelle prossime settimane sarà chiamato a trovare i giocatori giusti da portare alla corte di Conte senza spendere troppo. E un’occasione a sorpresa potrebbe arrivare dalla Francia.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Konur, Angel Gomes potrebbe non rinnovare con il Lille. In caso di mancata firma, il club francese starebbe ragionando sulla possibilità di cederlo durante il calciomercato invernale visto il contratto in scadenza nel 2025. Si parla di una offerta intorno ai 15-18 milioni di euro e il Napoli sarebbe intenzionato ad affondare il colpo per strapparlo alla concorrenza. Stiamo parlando di un centrocampista classe 2000 e destinato ad una carriera sicuramente importante.

I ragionamenti sono in corso e le decisioni saranno prese solamente nelle prossime settimane. Il calciatore interessa molto ai partenopei e non è da escludere che il Napoli possa pensare di acquistarlo durante il calciomercato invernale e poi lasciarlo in prestito al Lille fino al termine della stagione. La concorrenza è molto folta e quindi aspettare l’estate è un rischio troppo grande se si vuole acquistare il centrocampista. Per questo motivo, in caso di mancato rinnovo, i partenopei potrebbe decidere di anticipare il colpo e assicurarsi un giocatore di assoluto talento anche per il futuro.