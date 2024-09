Ex Napoli, colpo Sarri: firma subito

Accostato a Roma e Milan negli ultimi giorni, ora Maurizio Sarri è pronto per una nuova avventura da urlo. Firma subito, ecco dove allenerà

Una voglia incredibile di rimettersi subito in pista dopo l’avventura alla Lazio che non è finita nel migliore dei modi. Sarri è pronto per infondere le sue idee di calcio: ecco la sua prossima destinazione a sorpresa. Negli ultimi giorni il suo nome è circolato come post De Rossi e Fonseca, ma alla fine non c’è stato nulla di fatto: ecco dove allenerà.

Dopo Empoli il suo exploit da allenatore è arrivato proprio sulla panchina del Napoli sfiorando anche lo Scudetto. Sarri è stato protagonista anche in Premier League alla guida del Chelsea per poi finire alla Juventus vincendo lo Scudetto dopo l’Europa League con i Blues. L’allenatore toscano ha fatto strada col passare degli anni, ma ora è pronto a firmare con una nuova big: pronto il suo contratto, lo vogliono a tutti i costi.

Ex Napoli, una big per Sarri: volerà subito in Premier

Pochi minuti fa è diventata virale una nuova voce per una destinazione immediata. Sarri non vede l’ora di ripartire subito per accettare così la destinazione a sorpresa: conosciamo i dettagli dell’operazione.

Saranno ore decisive per arrivare subito alla firma sul contratto: l’allenatore toscano vuole subito accettare una big, la decisione ufficiale arriverà nelle prossime ore. Un momento importante per pensare al prosieguo della sua carriera dopo l’addio alla Lazio: svelata tutta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i Friedkin lo vogliono subito sulla panchina dell’Everton. Sarri volerà così subito in Premier League per cercare di riportare in alto il glorioso club inglese che ha collezionato soltanto un punto dopo 5 giornate di campionato. L’allenatore italiano è pronto a ripartire con un progetto interessante per arrivare fino in alto: ecco la sua volontà.

Ormai è voglioso per sposare così una nuova avventura in carriera. Anche in estate ha ricevuto soltanto proposte interessanti dall’estero, ma continuava ad aspettare le big della Serie A. Fonseca è tornato a vincere nel derby di Milano: difficilmente l’allenatore portoghese sarà esonerato nelle prossime settimane. Ora Sarri dovrà subito prendere la decisione dopo l’arrivo dei Friedkin in Inghilterra.

L’ex allenatore del Napoli è voglioso di andare avanti in carriera per mettersi alla prova con una nuova avventura a sorpresa: c’è la destinazione, può arrivare subito la firma.