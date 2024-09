Napoli, rivoluzione Conte: altro modulo inedito, lo proverà in partita

Il Napoli pensa ad una nuova rivoluzione. Antonio Conte vuole sorprendere tutti ancora una volta: un nuovo modulo inedito contro il Palermo

Conte ha intenzione di cambiare nuovamente modulo per la sfida di Coppa Italia contro il Palermo. L’allenatore del Napoli ha provato in allenamento un nuovo assetto: lo proverà subito in partita per ingabbiare la squadra siciliana guidata da Dionisi. Ecco la nuova mossa strategica in vista della gara di giovedì 26 settembre al Maradona.

Il Napoli scenderà nuovamente in campo in Coppa Italia dopo aver superato l’ostacolo Modena ad inizio agosto. Un’altra sfida semplice sulla carta, ma non sarà affatto così anche dopo le eliminazioni di Lecce e Torino. Conte sta pensando a diversi cambi di formazione, ma vuole sorprendere ancora una volta tutti: ecco la novità suggestiva a centrocampo. Dopo averlo provato in allenamento, l’allenatore del Napoli è intenzione a varare una nuova idea: scopriamo quale.

Napoli, Conte ha preso una decisione: la rivoluzione contro il Palermo

Una voglia immensa di arrivare in alto tra campionato e Coppa Italia. Il Napoli ha intenzione di arrivare fino in fondo nella competizione, ma non va sottovalutato l’impegno affrontando anche squadre di Serie B.

Contro la Juventus Conte ha inserito McTominay dal primo minuto fungendo come sostegno di Lukaku. La sua idea è quello di avvicinarlo alla prima punta grazie alle sue doti balistiche e del colpo di testa. Una nuova idea che tornerà utile nel corso della stagione, ma ora l’allenatore del Napoli ha intenzionare di rivoluzionare l’assetto a centrocampo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, avverrà l’esordio da titolare per Billy Gilmour. Una svolta tattica a centrocampo con l’idea del doppio play: ci sarà anche Lobotka sempre confermato in mediana con l’inserimento di Raspadori alle spalle dell’unica punta che sarà Simeone.

Conte vuole sorprendere tutti cambiando di volta in volta anche a centrocampo: ecco la nuova mossa strategica per ingabbiare il Palermo. Movimenti fluidi per non dare punto di riferimento agli avversari: ci sarà anche l’inserimento di Marin e Ngonge dal primo minuto per dare minutaggio a chi ha giocato meno finora in stagione.

Sarà un’altra sfida da affrontare con le pinze: il Napoli non vuole uscire dalla Coppa Italia continuando un nuovo percorso alternativo al campionato. Ormai ci siamo: Conte ha in mente un nuovo piano strategico.