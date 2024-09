Napoli: retroscena Sarri, era pronto a firmare

Sarri non vede l’ora di ripartire con un nuovo progetto avvincente. Sembrava tutto fatto, spunta il retroscena da urlo: ecco la verità

L’ex allenatore del Napoli vuole continuare ad essere protagonista con una nuova big. Dopo l’addio con la Lazio, il toscano ora è voglioso di ripartire accettando subito la prossima destinazione da urlo. Sembrava ormai tutto fatto: era pronto a firmare, ma cos’è successo ora?

Dopo la separazione dalla Lazio, Maurizio Sarri è voglioso di una nuova avventura. Stava aspettando una destinazione suggestiva in Serie A, ma nelle ultime ore il suo nome è stato accostato ad una big della Premier League che non sta attraversando un ottimo periodo di forma.

Una destinazione a sorpresa per firmare subito il suo nuovo contratto: ecco cos’è successo nelle ultime ore. Un momento decisivo per arrivare fino in alto: spunta il retroscena che in pochi conoscevano nelle ultime ore.

Napoli, la verità su Sarri: sembrava tutto fatto

Finalmente è spuntato il retroscena da urlo per il futuro di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano non vede l’ora di ripartire con una nuova avventura da urlo: spunta tutta la verità.

Come svelato dall’ex difensore della Nazionale italiana, Fulvio Collovati, ai microfoni di Tmw Sarri è stato contattato anche dal Milan così come Tudor per il post Fonseca. Dopo il derby vinto dai rossoneri, le dinamiche sono subito cambiate per l’allenatore portoghese che ha superato una nuova sfida.

Ora l’allenatore toscano è pronto a sposare una nuova avventura suggestiva: il suo nome è circolato nelle ultime ore anche all’Everton con l’arrivo dei Friedkin. Lo stesso Collovati ha attaccato subito anche le società italiane: “Danno sempre la colpa ai media, ma sono loro a contattare subito altri allenatori”.

Sarri è voglioso di accettare subito un nuovo progetto avvincente. Le big continuano a pensare a lui: l’Everton ha individuato in lui un profilo interessante per puntare in alto dopo un inizio terribile in Premier League. Ora l’allenatore toscano dovrà prendere una decisione in tempi brevi: stava aspettando la destinazione in Serie A.

Ormai ci siamo per conoscere il suo nuovo destino: Sarri è pronto per sedersi subito su una panchina di una big d’Europa. Spesso è stato ad un passo dal Milan, ma alla fine non c’è mai stata la chiusura definitiva. Un nuovo retroscena interessante per conoscere ogni singolo dettaglio della sua carriera.