Castelvolturno: ha impressionato Conte e compagni, subito titolare

Una nuova strategia di Antonio Conte: presto sarà il titolare del Napoli, ha sorpreso davvero tutti a Castelvolturno. La rivoluzione

Tutto cambia rapidamente nel mondo del calcio. Ancora un’idea rivoluzionaria per il Napoli targato Antonio Conte: ecco la decisione dopo gli allenamenti a Castelvolturno, ecco cosa succederà nelle prossime partite degli azzurri.

Il Napoli continua a lavorare senza sosta a Castelvolturno. Spunta il nuovo retroscena per la rivoluzione di Antonio Conte: ha impressionato tutti i suoi compagni in allenamento. Saranno ore decisive per schierarlo anche dal primo minuto: ci sarà la sfida contro il Palermo in programma giovedì 26 settembre al Maradona. L’allenatore del Napoli è pronto a sorprendere tutti con la nuova scelta dal primo minuto: ecco l’aspetto che risalta più di altri.

Castelvolturno, la nuova scelta di Conte: ha sorpreso tutti

Saranno ore decisive per prendere così la miglior decisione possibile. Durante gli allenamenti del Napoli ha delizato i compagni con giocate d’alta classe: ecco la verità sul suo inserimento dal primo minuto. Una nuova mossa strategica di Antonio Conte, spunta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Billy Gilmour ha stupito tutti per una dinamica ben precisa: ama il gioco verticale perfetto per Antonio Conte. L’obiettivo è quello di appoggiarsi su Romelu Lukaku abile a difendere la palla contro i difensori della Serie A.

Soltanto Bremer gli ha tenuto testa nell’ultima sfida contro la Juventus: l’attaccante belga è pronto a rifarsi contro Monza e Como. Nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo andrà in panchina per rifiatare dopo le scorie di inizio stagione. Saranno giorni intensi per prendere la miglior decisione possibile per affrontare al meglio i prossimi avversari in Serie A.

Dopo l’esordio dal primo minuto per il connazionale McTominay, protagonista contro la Juventus, ora toccherà a Gilmour già a partire dalla sfida contro il Palermo. Un momento decisivo per continuare così la rivoluzione messa in atto da Antonio Conte dando spazio ai nuovi arrivati.

Una voglia immensa di puntare sempre alla zona Champions League in campionato: spunta la verità per giocare sempre più in verticale con una prima punta di peso come Lukaku. Tutto cambia velocemente per essere protagonista in Serie A volendo a tutti i costi la maglia azzurra per dire addio al Brighton che era restio a lasciarlo partire. Ormai ci siamo per un nuovo inserimento da applausi nella formazione del Napoli.